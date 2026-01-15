Deportes

Junior vs. Santa Fe: hora exacta y dónde ver en vivo la final (ida) de la Superliga 2026

Este jueves, en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, se disputa el primer partido oficial del año en el fútbol profesional colombiano.

Sebastián Clavijo García

15 de enero de 2026, 11:35 a. m.
Junior de Barranquilla vs. Independiente Santa Fe en el Metropolitano.
Junior de Barranquilla vs. Independiente Santa Fe en el Metropolitano. Foto: Colprensa

Con una nómina de lujo que mejoró en este mercado de fichajes, Junior de Barranquilla abre el telón del fútbol profesional colombiano para disputar la Superliga 2026 contra Independiente Santa Fe.

El partido de ida se jugará este jueves, 15 de enero, a las 7:30 de la noche, en el Estadio Metropolitano. La transmisión estará a cargo de Win Sports +, además de la plataforma de Win Play en dispositivos móviles.

Junior debía empezar esta serie en condición de visitante, sin embargo, la dirigencia decidió invertir la localía para poder jugar en el Metropolitano.

Inteligencia artificial predice sorpresa en la final Junior vs. Santa Fe por la ida de Superliga: dio marcador

En ese orden de ideas, el juego de vuelta será en el Estadio El Campín de Bogotá el próximo miércoles 21 de enero a las 7:30 de la noche.

Inteligencia artificial predice sorpresa en la final Junior vs. Santa Fe por la ida de Superliga: dio marcador

En el medio de ambos partidos se jugará la primera fecha de la Liga BetPlay, que arranca desde el viernes e irá hasta el lunes de la próxima semana.

Junior parte como favorito

Sobre el papel hay cierto favoritismo para el Junior de Barranquilla, que consiguió su undécima estrella hace menos de un mes y sumó jugadores de renombre como Luis Fernando Muriel.

Alfredo Arias fue cauteloso al hablar sobre el partido de ida. “Acá no podemos prometer empatar, acá no podemos ni siquiera prometer que nos vamos a esforzar, acá tenemos que prometer que vamos a dejar todo en la cancha para ganar y si no lo hacemos que por lo menos la gente se dé cuenta de que no nos rendimos”, señaló.

Gustavo Cuéllar volvería a Colombia: confirman interés de un grande para dar bombazo en el mercado

El estratega uruguayo no solo conoce de primera mano a Santa Fe, sino también a su nuevo técnico. “Con Pablo Repetto tenemos una amistad y conocimiento a lo largo de estos años, porque nos hemos cruzado, conocemos las campañas que ambos hemos hecho en todos los lados donde hemos dirigido”, indicó.

“Cada vez los tiempos son menores, pero es para todos igual. Y claro, hemos ido aprendiendo de eso, o más bien adaptándonos, a que se entrena menos, pero hay que tener los mismos resultados. Simplificar, que menos sea más”, señaló.

El último partido que perdió Junior en el Metropolitano fue justamente contra Santa Fe, en la fecha 18 del ‘todos contra todos’ en la Liga BetPlay 2025-II. Ese día el marcador fue 1-2 con goles de Hugo Rodallega y Harold Santiago Mosquera para el conjunto cardenal.

Harold Santiago Mosquera celebrando su gol contra Junior en 2025
Harold Santiago Mosquera celebrando su gol contra Junior en 2025 Foto: Colprensa

El debut de Repetto

En ese resultado se basa la ilusión de Independiente Santa Fe, que estrena a varios de sus refuerzos y al cuerpo técnico de Pablo Repetto.

"Nos hubiera gustado tener más días para hacer una buena base física y jugar amistosos exigentes, pero es lo que nos toca y tenemos que adaptarnos“, admitió el DT. ”Ellos tienen bajas y nosotros también. Junior es el mejor equipo del presente porque viene de ser campeón, pero nosotros tenemos jugadores de jerarquía y no estamos en esta final por casualidad", sentenció.

Canal y hora para ver Junior vs. Santa Fe

  • Superliga 2026 - Final ida
  • Estadio: Metropolitano
  • Hora: 7:30 p. m.
  • Canal: Win Sports + y Win Play

