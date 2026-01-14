Deportes

Inteligencia artificial predice sorpresa en la final Junior vs. Santa Fe por la ida de Superliga: dio marcador

Sobre el papel, por ser vigente campeón y la localía, Junior parte como favorito. Sin embargo, Santa Fe podría sacar la casta en Barranquilla y la IA se refirió a ello.

Redacción Deportes
14 de enero de 2026, 5:29 p. m.
Junior y Santa Fe se enfrentan en la ida de la Superliga BetPlay 2026.
Junior y Santa Fe se enfrentan en la ida de la Superliga BetPlay 2026. Foto: Colprensa. Izq: Jairo Kassian - Der: Jorge A Cuéllar

Junior e Independiente Santa Fe jugarán la final de ida de la Superliga 2026 este jueves, 14 de enero, en el estadio Roberto Meléndez de Barranquilla. La vuelta se llevará a cabo el 21 de enero en El Campín de Bogotá.

Será el primer partido oficial del año para los dos conjuntos. En las últimas semanas, tanto Junior de Barranquilla como Independiente Santa Fe han anunciado refuerzos para el primer semestre, donde además de la liga y la superliga jugarán la Copa Libertadores como vigentes campeones de Colombia.

Ahora bien, parece que ninguno de los dos la tendrá fácil en la superliga, o al menos así lo predice la Inteligencia Artificial. Aunque parezca que hay un claro favorito, la IA no lo ve así y vaticina una sorpresa en el juego de ida.

Inteligencia Artificial predice que Junior no podrá en la localía con Independiente Santa Fe

ChatGPT fue el encargado de dar su veredicto en cuanto al posible marcador en la final de ida, de la Superliga, entre Junior y Santa Fe. Sin dudarlo, aseguró que el marcador será 1-1 a pesar de que los tiburones juegan de local.

Y lo explicó: “Un 1-1 en Barranquilla es plausible porque Junior, aunque tiene la localía y mayor continuidad de plantel, suele asumir el protagonismo desde el inicio, lo que le permite generar ocasiones y probablemente marcar primero. Sin embargo, esa propuesta ofensiva también deja espacios, sobre todo en un partido de ida donde el ritmo aún no es óptimo y algunos refuerzos todavía están en proceso de adaptación física y futbolística”.

La cifra millonaria que gana el campeón de la Superliga 2026: Junior y Santa Fe van por el botín

Luego, añadió: “Por su parte, Santa Fe llega con refuerzos pensados para competir de inmediato y con jugadores de experiencia que saben jugar este tipo de finales. Es un equipo que puede ceder la iniciativa, defender en bloque medio y golpear en una transición o pelota quieta, logrando el empate sin necesidad de dominar el partido. Ese equilibrio entre el empuje local de Junior y la efectividad visitante hace que el 1-1 sea un marcador muy lógico”.

En el último enfrentamiento de Santa Fe y Junior, en Barranquilla (Liga BetPlay 2025-ll) el partido acabó 1-1.
En el último enfrentamiento de Santa Fe y Junior, en Barranquilla (Liga BetPlay 2025-ll) el partido acabó 1-1. Foto: Jairo Cassiani/Colprensa.

De darse el 1-1, la llave seguiría abierta. Nadie se iría con ventaja a Bogotá, aunque los cardenales podrían cerrar con broche de oro la serie de la superliga, ante su hinchada, una semana después en el Nemesio Camacho El Campín de Bogotá.

¿Cuáles son los refuerzos confirmados en Junior?

Sin Luis Muriel ni Cristian Barrios, pues aún no han podido ser presentados en Junior, el tiburón confirmó la llegada de cuatro caras nuevas:

  1. Jannenson Sarmiento
  2. Jean Pestaña
  3. Kevin Pérez
  4. Juan David Ríos

¿Cuántos refuerzos ha confirmado Santa Fe?

Cinco, aunque eran seis pero por razones desconocidas, y después de haberlo anunciado, a Santa Fe se le cayó la llegada de Yerson Candelo:

  1. Nahuel Bustos
  2. Luis Palacios
  3. Kilian Toscano
  4. Helibelton Palacios
  5. Franco Fagúndez
El refuerzo de Santa Fe por el que Manchester City pagó 6.5 millones de euros: Gallardo lo quiso en River

El presidente Eduardo Méndez confirmó que Edwin Shirra Mosquera está presentando los exámenes médicos en el cardenal. Además, aún faltarían más jugadores en el cuadro capitalino según rumores de la prensa.

