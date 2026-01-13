Deportes

Junior no pudo hacer la ansiada presentación de Luis Fernando Muriel: detalles de lo que pasó

Melissa Martínez y Mario Sebastián Viera presentaron una noche de gala para Junior, pero en esa no pudieron hacer la presentación oficial de Muriel.

Redacción Deportes
14 de enero de 2026, 2:52 a. m.
Luis Fernando Muriel no pudo ser presentado, aún, como nuevo refuerzo en Junior de Barranquilla.
Luis Fernando Muriel no pudo ser presentado, aún, como nuevo refuerzo en Junior de Barranquilla. Foto: Izq: AFP / Der: Transmisión Telecaribe.

En la noche de este martes, 13 de enero de 2026, Junior hizo una noche de gala para el arranque de año. El lugar fue el Pabellón de Cristal en el Gran Malecón de Barranquilla, y allí pasaron varias cosas: homenajearon a los jugadores campeones de la estrella 11 con el tiburón, anunciaron patrocinadores y presentaron refuerzos.

Respecto a las caras nuevas, se esperaba que Junior de Barranquilla hiciera oficial la llegada de Luis Fernando Muriel, pero no fue así. El evento fue presentado por la reconocida periodista Melissa Martínez, junto con la leyenda de la institución, Mario Sebastián Viera.

Ambos anunciaron las caras nuevas de Junior, pero Luis Fernando Muriel no entró en la lista. ¿Por qué? La misma Melissa Martínez dio detalles al respecto, siendo un comunicado oficial para todos los hinchas que se preguntan qué pasó con el fichaje del delantero.

Por documentación, Junior no pudo presentar a Luis Fernando Muriel

Melissa Martínez transmitió el mensaje certero, pero ahí no para la cosa. Además de Luis Fernando Muriel, Cristian Barrios tampoco pudo estar y lo cuentan como un refuerzo casi confirmado en Junior de Barranquilla.

“Es un anuncio oficial por parte de la institución, porque hay una tramitología que seguir. Esa, infortunadamente, después de estas vacaciones, que fueron largas del Puente de Reyes que pasó de fecha, ha dificultado la habilidad de una documentación que se necesitaba para que en esta noche pudieran estar con nosotros, ya, Luis Fernando Muriel y Cristian Barrios”, arrancó afirmando la periodista.

“Sin embargo, el proceso administrativo y médico avanza de manera positiva conforme a lo establecido. En las próximas horas podremos dar el anuncio oficial por medio de las redes sociales”, añadió.

En medio de todo, se trata de un parte de tranquilidad para los hinchas de Junior. Si bien no pudieron disfrutar del anuncio de Muriel y Barrios en la noche de gala, solo faltarían horas para que sean oficializados por medio de los canales oficiales de la institución barranquillera.

A pesar de no haber sido presentados aún, Cristian Barrios y Luis Fernando Muriel serían pronto nuevos refuerzos de Junior de Barranquilla.
A pesar de no haber sido presentados aún, Cristian Barrios y Luis Fernando Muriel serían pronto nuevos refuerzos de Junior de Barranquilla. Foto: Izq: AFP / Der: Getty Images.

¿Cuáles son los refuerzos de Junior para 2026?

Entonces, sin contar a Luis Fernando Muriel ni Cristian Barrios, pues aún están pendientes, Junior de Barranquilla anunció a cuatro refuerzos para 2026. Estos son:

  1. Jannenson Sarmiento
  2. Jean Pestaña
  3. Kevin Pérez
  4. Juan David Ríos

Son caras nuevas que llegan a darle aire fresco a Alfredo Arias y su cuerpo técnico. Cabe recordar que Junior encarará la final de la Superliga 2026 contra Santa Fe, la liga y la fase de grupos de la Copa Libertadores. Eso tan solo en el primer semestre de esta temporada.

