Junior vs. Nacional: expertos dan veredicto al polémico penal que pitó Carlos Ortega sobre Muriel

Hubo varias polémicas en la final de ida entre Junior y Nacional, este martes 2 de junio, que acabó 3-0 a favor del tiburón en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla. Sin embargo, una de las más sonadas fue el penal que le hicieron a Luis Fernando Muriel sobre los 50′.

Final Junior vs. Nacional, empañada por desmanes en el estadio Romelio Martínez: videos de lo ocurrido

A Muriel lo derribaron en el área y el árbitro central del partido, Carlos Ortega, no dudó en dar la falta como penal. Ni siquiera fue al VAR, aunque las tomas en la transmisión oficial del evento dejaron varias dudas al respecto. Eso, mientras los jugadores de Nacional protestaban aireadamente ante la determinación del colegiado.

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Lo cierto es que Luis Muriel cambió el penal por gol y colocó un casi lapidario 3-0 que deja a Junior con grandes posibilidades de ganar la estrella en Medellín. El duelo de vuelta se llevará a cabo el lunes, 8 de junio, en el estadio Atanasio Girardot de la capital antioqueña.

Expertos opinan sobre el polémico penal en la final Junior vs. Nacional

José Borda: “Ortega dio bien el penal”

“El penal a Muriel. En la final ida, Junior vs. Nacional, el árbitro Ortega dio bien el penal de Haydar, del verde paisa, a Muriel del Tiburón. Fue un toque imprudente en la pierna que lo desestabilizó y lo hizo caer. Penal sin tarjeta”, afirmó José Borda, uno de los analistas arbitrales más reconocidos en Colombia.

EL PENAL A MURIEL

En la final ida JUNIOR vs NACIONAL, el árbitro Ortega dio bien el penal de Haydar del verde paisa a Muriel del Tiburon, fue un toque imprudente en la pierna que lo desestabilizó y lo hizo caer. Penal sin tarjeta. pic.twitter.com/gPAvWW5Lra — Jose Borda (@Borda_analista) June 3, 2026

Andrés Grimaldos: “Es penal”

“Es penal: estas acciones catalogadas como imprudentes son la mayoría de veces muy similares. Un defensor persiguiendo al atacante, y sin querer le toca el pie, lo hace trastabillar y falta. El tema intensidad acá realmente no es tan clave al ser una acción en carrera y que se define es por un desequilibrio”.

✅ ES PENAL: Estas acciones catalogadas como imprudentes son la mayoría de veces muy similares. Un defensor persiguiendo al atacante, y sin querer le toca el pie, lo hace trastabillar y falta. El tema intensidad acá realmente no es tan clave al ser una acción en carrera y que se… pic.twitter.com/g1HTUEA47W — EL VAR CENTRAL (Andrés) (@ElVarCentral) June 3, 2026

Finalmente, cerró con un contundente: “De acuerdo con Carlos Ortega en su decisión”.

Eso deja un panorama más claro, al menos por parte de dos de los analistas arbitrales más reconocidos en Colombia. Ambos coinciden en que la pena máxima sobre Muriel, más allá de la polémica, sí era penal.