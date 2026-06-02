Final Junior vs. Nacional, empañada por desmanes en el estadio Romelio Martínez: videos de lo ocurrido

Lo que era una fiesta en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla se vio empañada por desmanes en la tribuna. Los hechos de violencia escalaron en el marco de la gran final de la Liga BetPlay 2026-l, entre Junior y Atlético Nacional.

La final entre el Junior de Barranquilla y Atlético Nacional se vio empañada por violencia en las tribunas. La Policía tuvo que intervenir. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/j3neQg3Y58 — Revista Semana (@RevistaSemana) June 3, 2026

Junior se paseó a Nacional en la final de ida de la Liga BetPlay: el verde buscará el milagro en Medellín

SEMANA pudo evidenciar que, en un tramo del desarrollo del partido, algunos asistentes en la tribuna del escenario deportivo empezaron a generar problemas. La intervención de la policía hizo que la situación no pasara a mayores.

Se espera un pronunciamiento oficial, por parte de los entes encargados, sobre lo ocurrido. A la par, Junior se hizo fuerte de local y se impuso con un contundente 3-0 sobre Nacional en este compromiso de ida.

El Romelio Martínez, un fortín para Junior de Barranquilla

Junior se presenta como local en el Romelio, debido a que el Metropolitano de Barranquilla está en remodelaciones. A pesar de contar con menos capacidad, el escenario ha sido clave para el tiburón a lo largo de toda la campaña.

Prueba de ello es que Junior de Barranquilla no solo acaricia la estrella 12 de su historia, sino también el bicampeonato. Con la goleada 3-0 ante Nacional, está a nada de levantar un nuevo trofeo, y lo haría en Medellín ante la hinchada del verde de Antioquia.

Bryan Castrillón (7′) y Luis Fernando Muriel (36′ y 53′) fueron los dos encargados de anotar a favor de Junior este martes. Ambos desataron la euforia en el Romelio, que fue un hervidero de principio a fin gracias al ambiente que los aficionados rojiblancos le pusieron a la gran final.

Luis Muriel celebra uno de sus goles contra Nacional. Foto: Semana

Es un panorama que Junior ya conoce. En diciembre de 2025, los ‘tiburones’ golearon 3-0 a Tolima en Barranquilla, por la ida de la final de la Liga BetPlay. Con la tranquilidad del caso, viajaron a Ibagué y allí se impusieron 1-0, en una de las finales más recordadas de los últimos años.

¿Podrán Alfredo Arias y sus dirigidos repetir lo hecho en diciembre, o Nacional logrará la hazaña histórica ante su hinchada? El duelo definitivo se llevará a cabo el lunes 8 de junio en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, a partir de las 5:00 p. m.