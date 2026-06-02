Bryan Castrillón y Luis Muriel asustan a Atlético Nacional en Barranquilla: goles e ilusión por la estrella 12

Junior de Barranquilla se ilusiona con la estrella 12. El Tiburón se fue adelante en el marcador y puso más picante en la fiesta que se vivía en el estadio Romelio Martínez desde la previa. Desde la salida de los dos equipos, el calor se hizo más intenso y parece que el visitante sintió todo ese poder en la cancha.

El local se ha comportado mucho mejor en la cancha del Romelio. En el primer tiempo, manejó los ritmos del partido y siempre intentó hacer daño en cada posesión de balón. Muy flojos ambos laterales de Nacional, que a cada nada les ganaban la espalda a velocidad.

Sobre el minuto 6, Bryan Castrillón abrió el marcador tras un rebote que dejó Harlen Castillo y nadie de Atlético Nacional pudo rechazar la pelota. El volante del Junior solamente tuvo que rematar para dejar el 1-0.

🔥⚽ ¡BRYAN CASTRILLÓN DICE PRESENTE EN #LAFINALxWIN! El atacante de Junior aprovechó un rebote dentro del área y abrió el marcador para darle la ventaja al conjunto 'Tiburón' ante Atlético Nacional. 🏆🦈 pic.twitter.com/X8bo1zlm1v — Win Sports (@WinSportsTV) June 3, 2026

En el 35′, Luis Muriel marcó un golazo tras dar media vuelta y colocar la pelota en un ángulo imposible para Harlen Castillo. 2-0. Ilusión en Junior por los dos goles de ventaja y preocupación en Nacional.

🦈⚽¡Golazo del 'Tiburón'! Luis Muriel culminó una gran acción ofensiva de Junior y amplió la ventaja sobre Atlético Nacional.



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