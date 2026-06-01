Llora el fútbol mundial: leyenda del fútbol inglés, compañero de Luis Díaz, anuncia su retiro profesional

El centrocampista James Milner, exjugador del Manchester City y Liverpool, entre otros equipos, anunció su retiro del fútbol profesional a los 40 años y con un impresionante récord de por medio, pues dice adiós con una carrera de 24 temporadas en la Premier League, nunca antes visto en el campeonato inglés.

La reacción de Luis Díaz tras la despedida de la Selección Colombia en El Campín: habló del público en Bogotá

Luis Díaz destila magia en El Campín: golazo y asistencia para armar la fiesta de Colombia

Milner, quien tras abandonar Anfield pasó las últimas tres temporadas en el Brighton, comenzó su carrera en el club de su infancia, el Leeds United, y llegó a ganar tres títulos de la Premier League: dos con el Manchester City y uno con el Liverpool, cuando compartió camerino con Luis Díaz bajo la dirección técnica de Jürgen Klopp.

También es leyenda porque ayudó al Liverpool a ganar la Champions League en 2019. Además, Milner batió el récord de más partidos jugados en la Premier League en febrero pasado y cierra su carrera profesional con un total de 658 encuentros en la máxima competición del fútbol inglés.

James Milner celebra un título con Luis Díaz. Foto: 2020 Pool

“Después de 24 temporadas en la Premier League, siento que es el momento adecuado para poner fin a mi carrera como jugador”, dijo Milner en un comunicado en Instagram.

“Desde que debuté con el Leeds a los 16 años y me convertí en el goleador más joven de la Premier League, nunca podría haber soñado con la carrera que he tenido”, concluyó el futbolista.

Luis Díaz heredó su ‘7′ en el Liverpool

James Milner también defendió la camiseta de la Selección Inglaterra en 61 encuentros, jugando el Mundial 2010 y la Eurocopa 2012.

El volante pudo tener a su lado a Luis Díaz dos temporadas, una de ellas fue en el debut de Lucho en Anfield, donde este volante fue clave para su rápida adaptación en el equipo.

Con Milner, el guajiro ganó tres títulos en Inglaterra. La Carabao Cup, en una final contra el Chelsea donde fue elegido MVP; FA Cup, y Community Shield, todas en el 2022. Jugaron 37 partidos juntos.

A mediados de 2023, tras la salida de Milner del Liverpool al Brighton, Luis Díaz decidió dejar atrás la camiseta número 23 que venía usando y tomó el histórico dorsal 7, un número con mucho peso que había dejado libre el inglés, pero que Lucho pudo portar con seguridad y muchos triunfos, a tal punto de conquistar la Premier League antes de salir al Bayern Múnich de Alemania.