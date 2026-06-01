La reacción de Luis Díaz tras la despedida de la Selección Colombia en El Campín: habló del público en Bogotá

La Selección Colombia se despidió por todo lo alto con victoria ante Costa Rica con un marcador de 3-1 y recuperó la confianza camino al Mundial 2026. La hinchada, que acudió masivamente al estadio El Campín, disfrutó de una fiesta de fútbol llena de invitados musicales, goles y emociones.

James Rodríguez lanza dura crítica contra El Campín: no se quedó callado sobre la gramilla

🔴 Colombia 3-1 Costa Rica hoy en vivo | Espectacular victoria en El Campín con goles de Dávinson, Luis Díaz y Suárez

Una de las cosas que más disfrutaron los asistencias fue de la magia guajira. Luis Díaz dio asistencia y marcó un golazo en el amistoso ante Costa Rica. El guajiro, además, lució la cinta de capitán ante la ausencia de James Rodríguez, quien arrancó el partido en el banco de suplentes por decisión de Néstor Lorenzo.

Sobre los 16 minutos de partido, Lucho Díaz tomó la responsabilidad y terminó como la figura del primer tiempo. Un cobro de tiro de esquina la colgó en el corazón del área para el cabezazo efectivo de Dávinson Sánchez al segundo palo y así se abrió el marcador en El Campín.

Por si fuera poco, al minuto 22 aprovechó una recuperación en campo contrario de Carlos Andrés Gómez y dejó al defensa a un lado para definir al palo izquierdo del arquero Patrick Sequeira, para el 2-0 parcial.

Luis Díaz luciendo la cinta de capitán en El Campín. Foto: Lina Gasca

Con esta cuota, Luis Díaz le cumplió al público bogotano que no paró de alentarlo y le hizo sentir todo el cariño en cada posesión de la pelota. Ya en la segunda parte, el técnico Lorenzo le dio salida y James Rodríguez y Juan Fernando Quintero remataron el partido en Bogotá.

Luis Díaz habla del público bogotano

Lucho solo tuvo palabras de agradecimiento para todos los asistentes al partido y, más allá de estar acostumbrado a otro tipo de ambientes, más caribeños y de música como en la Costa Caribe, pudo sentir el calor de la gente y se retira tranquilo con el deber cumplido.

“Estoy muy feliz y contento porque se jugó un partido con nuestra gente de cara al mundial que va a ser importante, necesitábamos recargar de buena energía. Muy feliz por el resultado, que lo disfruten mucho. Ansioso porque llegue el día. Hay que estar bien física y mentalmente”, dijo Luis Díaz.

Luego, Lucho comparó el público de El Campín con los hinchas que asisten a Estados Unidos y que, por ejemplo, alentaron en la Copa América 2024, en una de las grandes presentaciones de la era Lorenzo. Cree que cuando van a Estados Unidos, están de local.

🎥"Feliz por el partido frente a nuestra gente, ansioso por el día del debut, para mí es un orgullo vestir está camiseta" Luis Díaz, jugador Selección Colombia🔥🇨🇴#ConOrgulloColombiano🇨🇴

En vivo, aquí: https://t.co/f4C3J4fKLK pic.twitter.com/FibhZ5OKei — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) June 2, 2026

“Nuestra gente no va a defraudar, ellos ya lo desmotraron en la Copa América y antes. Cada vez que vamos a Estados Unidos, jugamos de local. Hay que aprovechar eso y seguir el plan de trabajo del profe”, agregó Luis Díaz.