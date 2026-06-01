Alejandro Estrada reveló el motivo por el que no compartirá su premio de ‘La casa de los famosos’

A pocos días de que terminara la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una de las situaciones que más dio de qué hablar entre los seguidores del reality estuvo relacionada con el premio final de 400 millones de pesos.

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La polémica surgió luego de que varios participantes comentaran dentro de la casa sobre la posibilidad de que Alejandro Estrada, en caso de resultar ganador, compartiera parte del dinero con algunos de sus compañeros. Entre los nombres que más sonaron estuvieron los de Tebi Bernal y Alexa Torrex, quienes, según interpretaron muchos televidentes, esperaban algún tipo de reconocimiento económico por la cercanía que construyeron con el actor durante la competencia.

Las conversaciones que se dieron en los últimos días del programa generaron una ola de reacciones en redes sociales. Mientras algunos usuarios consideraban que el premio debía ser exclusivamente para quien ganara el reality, otros opinaban que compartirlo sería un gesto de agradecimiento hacia quienes hicieron parte de su proceso dentro del formato.

Alejandro Estrada se convirtió en el ganador de 'La casa de los famosos Colombia 3'. Foto: Canal RCN - 'La casa de los famosos Colombia 3'.

Ahora, una vez finalizado el programa, Estrada decidió pronunciarse sobre el tema durante una rueda de prensa en la que estuvo presente SEMANA. Allí, el actor fue claro al afirmar que, por ahora, no tiene contemplado repartir el dinero del premio.

“Por el momento, no voy a compartir el premio, creo que es la decisión más sabia. Yo debo respetar a personas como ustedes”, expresó frente a los medios de comunicación.

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Sus declaraciones rápidamente comenzaron a circular en redes sociales, donde cientos de seguidores del reality debatieron sobre su postura. Para muchos, las palabras del actor dejaron claro que considera que el premio es el resultado de su propio recorrido dentro de la competencia y que cualquier decisión relacionada con ese dinero debe ser tomada con responsabilidad.

Sin embargo, Estrada también aprovechó el espacio para agradecer el respaldo que ha recibido por parte de quienes lo apoyaron durante su participación en el programa.

“Seguramente alguno está en el Telegram de los miembros del ‘Zorro viejo’; es enorme. Ayer hablé con los jefes de cada país, eran como 30 personas y la verdad, me sorprendió mucho. Yo no era tanto de redes, pero sí del público, y el que está con uno. Por eso, voy a ver cómo lo retribuyo”, comentó.

Durante la misma rueda de prensa, Estrada también se refirió a uno de los capítulos más comentados de su vida personal: su separación de Nataly Umaña.

Los famosos estuvieron casados durante 12 años. Foto: @natalyumana

La relación entre ambos terminó en medio de una gran controversia después de que la actriz iniciara un romance con el cantante panameño Miguel Melfi durante la primera temporada de La casa de los famosos Colombia, una situación que tuvo una amplia repercusión mediática en el país.

Lejos de enfocarse en los aspectos negativos de esa experiencia, el actor habló con respeto sobre la mujer con la que compartió más de una década de su vida.

“Me dio los 12 mejores años de su vida. Eso me enseñó, me dio experiencia; todo lo que hice dentro del programa fue con experiencia y ella hizo parte de eso”, aseguró.