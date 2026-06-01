Jackson Martínez rompe el silencio: el mensaje a los no convocados y el secreto de sus goles con James Rodríguez

El exfutbolista y cantante colombiano Jackson Martínez compartió su análisis sobre la actualidad de la Selección Colombia de cara a la Copa del Mundo, destacando la gestión del cuerpo técnico y el componente emocional de los futbolistas. En una entrevista concedida al programa de entretenimiento Lo Sé Todo, el exdelantero del Porto y del Atlético de Madrid repasó además sus recuerdos del Mundial de Brasil 2014 y reflexionó sobre su transición al retiro.

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Martínez, quien se retiró del fútbol profesional en diciembre de 2020 debido a una compleja lesión de tobillo sufrida en 2015, abordó uno de los temas más complejos para un seleccionador nacional: la lista definitiva de 26 convocados para la cita mundialista. Desde su perspectiva, las decisiones del entrenador responden a un plan estructurado, aunque reconoció el impacto anímico que sufren quienes quedan fuera del corte final.

“El técnico es el que sabe lo que quiere para este Mundial, lo que considera que los jugadores que van a ir le van a aportar. Los jugadores que se quedan, principalmente, yo creo que es mucho más duro, especialmente para los que estuvieron en la mayor parte del proceso”, señaló el exatacante en Lo Sé Todo.

Para ejemplificar la complejidad de estas ausencias, Martínez recordó casos específicos de procesos anteriores en los que figuras clave se quedaron sin asistir al torneo. “Lo viví en el 2014; Macnelly Torres fue uno de esos jugadores que lo sintieron; Edwin Cardona, por ejemplo, lo sintió de una manera mucho más fuerte el no haber sido convocado, tal vez Luis Muriel también. Estoy hablando de jugadores que estuvieron en la mayor parte del proceso y que aportaron también en todo lo que fue la eliminatoria”, añadió.

Respecto al desempeño que tendrá el combinado nacional en el torneo, el chocoano se mostró optimista, fundamentando sus expectativas en el equilibrio de la plantilla y el rol del cuerpo técnico en la lectura de los compromisos.

“Yo tengo la expectativa de que a mi selección en el Mundial le va a ir bien y que vamos a hacer un buen papel. Las ganas de los que tienen la oportunidad de estar en su primer Mundial, esa mezcla, esa conexión”, explicó Martínez. Asimismo, enfatizó la importancia de la pizarra táctica: “Si el entrenador plantea bien los partidos, creo que tenemos muy buena herramienta para hacer un buen Mundial”.

El exjugador también rememoró los momentos cumbre de su carrera internacional, catalogando la experiencia mundialista en Brasil 2014 como el logro más alto de su trayectoria deportiva, especialmente por la posibilidad de compartirlo con su entorno cercano. “Es algo impresionante para un futbolista; creo que es el logro en cuanto a esfuerzo que está ya en la cúspide de todos. Creo que es una experiencia única el tener la bendición de tener a tu familia disfrutando también ese momento”, relató.

Uno de los hitos de aquella campaña fue su doblete frente a Japón el 24 de junio de 2014 en Cuiabá. Martínez detalló cómo la paciencia y el entendimiento mutuo con James Rodríguez resultaron determinantes para aquel triunfo en la fase de grupos.

“Estaba esperando muchísimo ese momento... Se popularizó porque yo dije que no sé cuándo llegará mi momento, pero sé que el momento va a llegar”, recordó.

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Sobre el desarrollo del juego frente al conjunto asiático, destacó la complicidad con el mediocampista cucuteño: “Tengo la oportunidad de tener dos asistencias de alguien que conocía muy bien, que conocía mis movimientos y que no tuve mucha oportunidad de jugar con él en la Selección Colombia. Pero en ese partido le saqué todo el jugo a James y pude disfrutar de esas dos asistencias”.

Tras su retiro de las canchas, Martínez reorientó su vida pública hacia la música cristiana, una faceta que compagina con su entorno familiar. Pese a la distancia de la alta competencia, el exgoleador aclaró que el vínculo con el fútbol sigue vigente debido a constantes invitaciones y proyectos que valoran su trayectoria humana y profesional.