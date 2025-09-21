A menos de que algo extraordinario pase, James Rodríguez encabezará junto a Luis Díaz la lista de la Selección Colombia para el Mundial del 2026. Pese a las críticas que ha recibido, el número 10 es uno de los ‘intocables’ para Néstor Lorenzo.

Después de lo que fue el partido contra Bolivia, se comenzó a hablar de que sería la última gran competencia de la exestrella del Real Madrid con la Tricolor. Por ello, varias voces se han pronunciado acerca de lo que significa el mediocampista para el equipo y todo lo que ha hecho en su larga trayectoria.

James Rodríguez | Foto: Getty Images

Jackson Martínez, excompañero de James en la selección y en el Porto de Portugal, se refirió a la realidad que actualmente vive el zurdo. Además, habló de lo que es el número 10 más allá de lo que se observa en público.

“Tengo mis apreciaciones en cuanto a él y como compañero puedo decir que James es alguien que quien lo conoce sabe que es muy competitivo“, contó en diálogo con Gol Caracol.

El exdelantero aseguró que las críticas generalmente impulsan mucho más al jugador del León de México, por lo que es en esos momentos en los que demuestra toda su valía y el gran talento que tiene.

Pese a todo lo que se ha especulado, el exgoleador dejó claro que el capitán todavía tiene tanque de sobra para darle alegrías a la Tricolor.

“James es demasiado competitivo y creo que es alguien que todavía tiene mucho por darle a la Selección Colombia. Esperemos que llegue en las mejores condiciones para el Mundial“, señaló.

Jackson Martinez | Foto: Getty Images/Jose Manuel Alvarez/Quality Sport Images

Acerca de un posible retiro, Jackson remarcó que es una decisión que solo compete al futbolista y que depende mucho de cómo se sienta mental y físicamente. “James sabe que no tiene las mismas fuerzas que tenía años atrás“, comentó.

De hecho, recordó que en los últimos meses ha tenido varias lesiones que dejan en evidencia que no es el mismo de hace un tiempo, por lo que esto también puede pesar de gran forma en la decisión que tome.

Sin embargo, más allá de esto, destacó que sigue siendo fundamental al interior del conjunto de Néstor Lorenzo, especialmente por la mentalidad que maneja y que puede marcar la diferencia.

“Al ser un jugador tan competitivo y tener el respaldo del entrenador, que es muy importante, pues eso ha sido fundamental para que él se mantenga en la Selección Colombia, para que James aporte mucho“, manifestó.

Por todo esto, Martínez remarcó que el número 10 será una pieza fundamental en el Mundial del 2026, algo que también espera de Juan Fernando Quintero. A los dos, el exjugador del Atlético de Madrid los definió como futbolistas con “características únicas”.