Afirman que James Rodríguez “es un desperdicio” en Club León: “Tiraste a la basura el dinero”

El contrato de James con el conjunto verde se acaba en diciembre del presente año.

Redacción Deportes
17 de septiembre de 2025, 10:36 p. m.
James Rodríguez atendiendo a los medios oficiales de Club León
James Rodríguez, con los colores de Club León. | Foto: @clubleonfc

James Rodríguez sigue vistiendo los colores de Club León de México y es la gran figura del plantel, pero su rendimiento en algunos partidos no siempre es el mejor.

La explicación de esto es algo sencilla. Haciendo la comparación con la Selección Colombia, el 10, cada vez que juega con la Tricolor, resulta figura, sobre todo, en el tema de asistencias de gol.

BARRANQUILLA, COLOMBIA - SEPTEMBER 04: James Rodriguez of Colombia gestures during the South American FIFA World Cup 2026 Qualifier match between Colombia and Bolivia at Roberto Melendez Metropolitan Stadium on September 04, 2025 in Barranquilla, Colombia. (Photo by Gabriel Aponte/Getty Images)
James Rodríguez con la Selección Colombia. | Foto: Getty Images

En León es un poco más intermitente, entre otras cosas, porque sus compañeros en la Fiera no son de la calidad de los que están en Colombia. Un ejemplo de ello es Luis Díaz, que milita en Bayern Múnich de Alemania.

Sobre este tema, se hizo referencia en Enfierados Pódcast, en que se criticó a la dirigencia de Club León y que James es un desperdicio por no poder explotarlo o aprovecharlo de una buena manera.

Contexto: Lo que tuvo que hacer Pékerman por James Rodríguez tras difícil situación en Mónaco: inédita historia

“Es el jugador con mayor cantidad de asistencias de gol, con mayor ocasiones de peligro generadas, con la mayor cantidad de pases claves a la ofensiva de la Selección. Mucho quiere recaer en esta campaña sobre James, sobre que no marca diferencia, que no juega y que gana un dineral”, se indicó, en palabras recogidas por As Colombia.

“Con la Selección Colombia, que juega a otra cosa, es un tipo que marca diferencia y terminó siendo el mejor de la eliminatoria, pero con un equipo mezquino, sin propuesta ofensiva, que no respeta los ideales del club, James no luce y lo más fácil es decir que no corre”, se agregó.

LEON, MEXICO - AUGUST 30: James Rodriguez of Leon gives directions during the 7th round match between Leon and Queretaro as part of the Torneo Apertura 2025 Liga MX at Leon Stadium on August 30, 2025 in Leon, Mexico. (Photo by Luis Cano/Jam Media/Getty Images)
James Rodríguez en Club León. | Foto: Getty Images

Es claro que en el pódcast en cuestión se defiende el nombre de James Rodríguez. Es muy complejo que un solo jugador haga maravillas y lleve a la cima a un determinado equipo.

“Es un desperdicio, tiraste a la basura el dinero (a la directiva de Club León). Es un desperdicio tener a James y no poder explotarlo”, se sentenció.

Contexto: James Rodríguez habló de São Paulo: destaparon lo que piensa el ‘10′ de ese club

La realidad es que el exjugador del poderoso Real Madrid de España y del Bayern Múnich de Alemania no tiene muchas herramientas en Club León, por ejemplo, para sacar a la escuadra campeona de la Liga MX.

Aunque tampoco se puede afirmar que el cucuteño ha hecho el trabajo perfecto en su paso por Club León. Ha tenido sus errores, claro, pero no ha sido el responsable total cuando a la institución le ha ido de mala manera. El año 2025, James Rodríguez lo terminará en la Fiera sin ser favorito a ganar la Liga MX.

