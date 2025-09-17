Afirman que James Rodríguez “es un desperdicio” en Club León: “Tiraste a la basura el dinero”

James Rodríguez sigue vistiendo los colores de Club León de México y es la gran figura del plantel, pero su rendimiento en algunos partidos no siempre es el mejor.

La explicación de esto es algo sencilla. Haciendo la comparación con la Selección Colombia, el 10, cada vez que juega con la Tricolor, resulta figura, sobre todo, en el tema de asistencias de gol.

James Rodríguez con la Selección Colombia. | Foto: Getty Images

En León es un poco más intermitente, entre otras cosas, porque sus compañeros en la Fiera no son de la calidad de los que están en Colombia. Un ejemplo de ello es Luis Díaz, que milita en Bayern Múnich de Alemania.

Sobre este tema, se hizo referencia en Enfierados Pódcast, en que se criticó a la dirigencia de Club León y que James es un desperdicio por no poder explotarlo o aprovecharlo de una buena manera.

“Es el jugador con mayor cantidad de asistencias de gol, con mayor ocasiones de peligro generadas, con la mayor cantidad de pases claves a la ofensiva de la Selección. Mucho quiere recaer en esta campaña sobre James, sobre que no marca diferencia, que no juega y que gana un dineral”, se indicó, en palabras recogidas por As Colombia.

“Con la Selección Colombia, que juega a otra cosa, es un tipo que marca diferencia y terminó siendo el mejor de la eliminatoria, pero con un equipo mezquino, sin propuesta ofensiva, que no respeta los ideales del club, James no luce y lo más fácil es decir que no corre”, se agregó.

James Rodríguez en Club León. | Foto: Getty Images

Es claro que en el pódcast en cuestión se defiende el nombre de James Rodríguez. Es muy complejo que un solo jugador haga maravillas y lleve a la cima a un determinado equipo.

“Es un desperdicio, tiraste a la basura el dinero (a la directiva de Club León). Es un desperdicio tener a James y no poder explotarlo”, se sentenció.

La realidad es que el exjugador del poderoso Real Madrid de España y del Bayern Múnich de Alemania no tiene muchas herramientas en Club León, por ejemplo, para sacar a la escuadra campeona de la Liga MX.