¿Qué pasa con James? César Augusto Londoño habla de James Rodríguez antes del Mundial 2026

No cabe duda de que James Rodríguez es un jugador que despierta pasiones. Unos lo quieren y otros siempre están buscando la manera de criticarlo.

A pesar de todo lo que se dice del jugador colombiano, la realidad es que es una de las máximas figuras del fútbol colombiano y su paso por la Selección siempre será objeto de debate.

Por esa razón, el periodista César Augusto Londoño habló del presente del 10 de la Selección y aseguró que hay personas con son injustas con el volante.

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“Como todo en el fútbol, hasta hace poco querían sacar a Pablo Repetto y a Diego Arias y mire en dónde están en el fútbol colombiano. El fútbol es así, lo que pasa es que es muy fácil hacer periodismo si el equipo va bien hay elogios y si va mal pues hay críticas”.

Agregó: “No debe ser así, uno tiene que mirar dentro de lo malo y la crisis qué es lo bueno que puede haber y cómo se puede potenciar”.

Sobre James aseguró que está claro que la gente tiene derecho a criticar al jugador, pero que hay quienes desean el mal y olvidan todo lo que él ha hecho por el equipo.

“Hay gente que lo quiere y otros no. Hay que disfrutarlo y asimilar todo lo que ha hecho por el país. Como ídolo que es del fútbol hay que protegerlo, aunque también criticarlo porque no es estable en los equipos, porque no termina los contratos y a veces no hace las pretemporadas. Eso sí, es un crack y eso no se puede negar“.

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Incluso, cree que James será uno de los jugadores más importantes en la historia de la Selección y que eso no lo puede negar nadie.

“Es un jugador que tiene un nivel superior, así que hay que protegerlo porque si llega bien al Mundial nos va a servir muchísimo, así como pasó en la Copa América donde llevaba cinco meses sin jugar, pero lo pusieron a tono y fue la figura".

Sobre la titularidad de James, Juan Fernando Quintero u otros jugadores, Londoño cree que el profesor Néstor Lorenzo tiene la última palabra y que todo dependerá de los juegos amistosos y de los entrenamientos previos al Mundial.

El centrocampista colombiano número 11, Jhon Arias, celebra con el centrocampista colombiano número 10, James Rodríguez, tras marcar un gol durante el partido amistoso internacional de fútbol entre Colombia y Jordania en el Snapdragon Stadium de San Diego, California, el 7 de junio de 2026. (Foto de SANDY HUFFAKER / AFP) Foto: AFP

“Hay que ver el 17 de junio cómo están, pero debería ser James el titular y Juan Fernando Quintero como opción. Si James no llega bien, hay ahí otras posibilidades”.

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La Selección Colombia tendrá 9 días para terminar de prepararse. El primer partido será ese 17 de junio en Ciudad de México contra Uzbekistán, selección dirigida por el italiano Fabio Cannavaro.

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