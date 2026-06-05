Los juguetes de lujo de James Rodríguez fuera de las canchas: velocidad, exclusividad y millones sobre ruedas

Mientras la selección Colombia se prepara para los partidos del Mundial de 2026, todas las miradas vuelven a estar puestas sobre James Rodríguez.

El capitán de la Tricolor continúa siendo una de las principales cartas del técnico Néstor Lorenzo y se perfila como el encargado de liderar el mediocampo en un momento clave para las aspiraciones mundialistas del país.

Atención conductores: concierto de Nicky Jam traerá cierres viales y operación especial de TransMilenio

Sin embargo, fuera de las canchas, el cucuteño también destaca por otra de sus grandes pasiones: los automóviles de lujo. A lo largo de su exitosa carrera en Europa y América, el futbolista ha reunido una exclusiva colección de vehículos que combina potencia, elegancia, tecnología y algunos de los modelos más deseados del mundo.

Audi RS7 Sportback, el primer gran lujo

Uno de los vehículos más reconocidos de la colección de James es el Audi RS7 Sportback, un deportivo de altas prestaciones que marcó el inicio de su afición por los carros de alta gama.

Este modelo desarrolla cerca de 600 caballos de fuerza y puede alcanzar una velocidad máxima de 305 kilómetros por hora. Su diseño elegante, combinado con un potente motor y tecnología de punta, lo convierten en uno de los sedanes deportivos más exclusivos del mercado.

Lamborghini Gallardo, una joya italiana

La colección del volante colombiano también incluye un Lamborghini Gallardo, uno de los modelos más emblemáticos de la marca italiana.

Equipado con un motor V10 de 560 caballos de fuerza, este superdeportivo se caracteriza por su agresivo diseño, una aceleración sobresaliente y el inconfundible rugido de su motor, características que lo han convertido en un verdadero ícono entre los amantes de la velocidad.

Lamborghini Aventador LP 700-4, la estrella del garaje

Si hay un vehículo capaz de robarse todas las miradas, es el Lamborghini Aventador LP 700-4.

Este impresionante superdeportivo cuenta con un motor V12 que entrega 700 caballos de fuerza y puede acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en apenas 2,9 segundos. Sus puertas tipo tijera, su diseño futurista y sus prestaciones extremas lo convierten en una de las piezas más exclusivas y costosas asociadas al futbolista colombiano.

BMW M8 Competition, potencia y sofisticación

James también ha sido relacionado con un BMW M8 Competition, un coupé deportivo que combina lujo y rendimiento.

El vehículo es capaz de alcanzar los 100 kilómetros por hora en apenas 3,2 segundos y destaca por ofrecer una experiencia de conducción deportiva sin sacrificar comodidad ni tecnología.

Bentley Continental GT, lujo británico sobre ruedas

Otro de los modelos más llamativos de su colección es el Bentley Continental GT, considerado uno de los grandes referentes del lujo automotriz mundial.

Con motores que pueden desarrollar hasta 635 caballos de fuerza, este vehículo sobresale por sus acabados artesanales, materiales de primera calidad y un interior diseñado para brindar el máximo confort en cada trayecto.

Volvo XC60 Recharge, una apuesta más sostenible

Aunque la velocidad parece ser una de sus debilidades, James también ha mostrado interés por alternativas más amigables con el medio ambiente.

Entre sus vehículos figura un Volvo XC60 Recharge, un SUV híbrido enchufable que combina eficiencia energética, seguridad y lujo. Este modelo representa una faceta diferente dentro de una colección dominada por los superdeportivos.

Así fue el saludo de Gustavo Petro con James Rodríguez y Luis Díaz en la despedida de la Selección Colombia

Una fortuna sobre cuatro ruedas

La colección de automóviles del capitán de la selección Colombia refleja el éxito que ha cosechado durante más de una década en la élite del fútbol mundial. Desde su paso por equipos como el Real Madrid, Bayern Múnich, Everton y otras escuadras internacionales, James ha logrado construir un patrimonio que le ha permitido adquirir algunos de los vehículos más exclusivos del planeta.

Su garaje reúne potencia, diseño y exclusividad, tres características que parecen acompañarlo tanto dentro como fuera de las canchas.

En medio de esta faceta de amante de los automóviles, el nombre de James también ha estado recientemente en el centro de la conversación pública.

Este viernes 5 de junio, la Federación Colombiana de Fútbol se pronunció frente a versiones que circularon en redes sociales sobre un supuesto incidente entre el futbolista y Antonella Petro, hija del presidente Gustavo Petro.

El organismo rechazó la información y aseguró que el jugador nunca quiso hacerle un desplante directo a la menor al presuntamente no querer saludarla y que se trataba de afirmaciones falsas. Mientras la polémica pierde fuerza, el volante permanece concentrado en los retos de la Tricolor y en el objetivo de avanzar en el Mundial 2026.