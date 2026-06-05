Atención conductores: concierto de Nicky Jam traerá cierres viales y operación especial de TransMilenio

Miles de asistentes se preparan para disfrutar del concierto de Nicky Jam este sábado 6 de junio en el estadio El Campín, un evento que no solo promete reunir a los fanáticos del reguetón, sino que también traerá importantes cambios en la movilidad de Bogotá.

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La Secretaría Distrital de Movilidad anunció una serie de cierres viales y desvíos en los alrededores del escenario deportivo, mientras que TransMilenio confirmó una operación especial para facilitar el regreso a casa de los asistentes una vez termine el espectáculo.

Los cierres viales programados

De acuerdo con las autoridades, las restricciones de tránsito se concentrarán en el sector de El Campín y sus alrededores, donde habrá cierres temporales en vías cercanas al estadio para garantizar la seguridad de los asistentes y permitir el desarrollo de las actividades logísticas del evento.

Entre los puntos intervenidos se encuentran algunos tramos de la calle 57A, la transversal 28 y sectores aledaños a la calle 53B Bis, por lo que la Secretaría de Movilidad recomendó a los conductores programar sus recorridos con anticipación y atender las indicaciones del personal autorizado.

Asimismo, se implementarán desvíos para minimizar las afectaciones al tráfico en una de las zonas con mayor flujo vehicular de la capital.

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Así funcionará TransMilenio

Para quienes planean llegar al concierto en transporte público, TransMilenio informó que estarán disponibles las estaciones Campín-UAN y Movistar Arena, ubicadas sobre la troncal NQS Central, además de varias rutas zonales con paraderos cercanos al estadio.

La principal novedad llegará al finalizar el concierto. El sistema habilitará servicios especiales desde las estaciones cercanas al escenario para facilitar la evacuación de los asistentes hacia distintos puntos de la ciudad.

Los buses operarán con destino a los portales Norte, Suba, Eldorado, 80, Américas, Sur, Usme y 20 de Julio, dependiendo de la demanda registrada una vez concluya el evento.

Recomendaciones para los asistentes

Las autoridades recomendaron recargar previamente la tarjeta TuLlave, utilizar el transporte público siempre que sea posible y llegar con suficiente anticipación para evitar congestiones en los accesos al estadio.