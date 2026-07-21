Walter Mercado destapó los números para hacerse millonario el 21 de julio: traerían suerte en la lotería

En el año 2026 Walter Mercado continúa siendo uno de los astrólogos con mayor credibilidad para los amantes de las energías, especialmente para quienes se interesan por el tema de los horóscopos y las señales del universo.

Nana Calistar lanzó sus predicciones para este 21 de julio: esto viene para su signo

Pese a que el famoso vidente falleció en el 2019, miles de personas esperan día a día las recomendaciones que comparte su familia a través del diario El Herald de México, a través del cual revelan consejos para cada uno de los 12 signos del zodiaco universal, además de los números de la suerte para ganar la lotería.

Estas son las revelaciones del fallecido intérprete de los astros para el martes 21 de julio.

Estos son los números de la suerte del reconocido astrólogo. Foto: Getty Images

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

La capacidad de convencer y expresar ideas estará especialmente fortalecida durante la jornada. Será un buen momento para recuperar la confianza de personas importantes y cerrar asuntos pendientes.

Números de la suerte: 13, 27 y 31.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

El día favorece los cambios y la búsqueda de nuevos horizontes. Dejar atrás aquello que frenaba el crecimiento personal permitirá demostrar habilidades que habían permanecido ocultas.

Números de la suerte: 45, 18 y 7.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Las dudas en el ámbito sentimental comenzarán a disiparse y la confianza volverá a ocupar un lugar importante. Además, será una etapa propicia para romper con obligaciones innecesarias y aceptar los cambios con optimismo.

Números de la suerte: 1, 50 y 40.

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Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

La energía del día favorecerá la toma de decisiones importantes. Será el momento de avanzar con determinación y dejar atrás los temores que impedían progresar.

Números de la suerte: 29, 6 y 12.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

La recomendación será actuar con prudencia y no dejarse llevar por promesas poco realistas. Confiar en la intuición y analizar cada oportunidad antes de aceptarla permitirá evitar decepciones.

Números de la suerte: 2, 11 y 33.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Será una jornada de reflexión y crecimiento interior. Perdonar viejas heridas y alejarse de influencias negativas abrirá el camino hacia nuevas oportunidades personales y profesionales.

Números de la suerte: 35, 19 y 5.

El astrólogo falleció en el 2019, pero sus familiares siguen compartiendo su legado. Foto: Getty Images

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

El reconocimiento llegará gracias al esfuerzo realizado durante los últimos meses, aunque también podrían surgir comentarios o envidias que no afectarán el buen momento.

Números de la suerte: 4, 10 y 38.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Será un periodo para recuperar el control de la vida y prestar mayor atención al bienestar físico y emocional. La capacidad para superar experiencias difíciles permitirá mirar el futuro con mayor optimismo.

Números de la suerte: 37, 14 y 49.

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Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

La intuición será una gran aliada para alcanzar nuevas metas. También será una excelente oportunidad para renovar el hogar, desprenderse de aquello que ya no tiene utilidad y disfrutar de momentos de satisfacción junto a la familia.

Números de la suerte: 20, 17 y 9.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

El trabajo en equipo traerá buenos resultados, siempre que exista una adecuada organización. Además, será importante cuidar la alimentación y evitar los excesos para mantener el equilibrio físico y emocional.

Números de la suerte: 19, 46 y 25.

Estos son los números que lo acercarían a llevarse el premio mayor de la lotería, según Walter Mercado. Foto: Foto 1: Getty Images / Foto 2: Getty Images

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

La paciencia será fundamental para aprovechar las nuevas oportunidades que aparecerán. Antes de iniciar proyectos o estudios, convendrá analizar cada paso con calma y buscar asesoría cuando sea necesario.

Números de la suerte: 7, 23 y 34.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

La confianza en las propias capacidades será la clave para superar cualquier obstáculo. Hablar con sinceridad, rodearse de personas que aporten al crecimiento personal y dejar atrás el miedo permitirá avanzar con mayor seguridad.

Números de la suerte: 18, 32 y 41.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.