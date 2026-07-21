Novia de Lamine Yamal publicó emotivo mensaje tras el triunfo de España en el Mundial 2026

Luego de que se llevara a cabo la gran final del Mundial 2026 y la selección española se llevara la copa tras superar a Argentina el pasado lunes 20 de julio, miles de personas se pronunciaron al respecto en las redes sociales y mostraron apoyo a los distintos deportistas que hicieron parte del torneo.

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Dentro de las publicaciones sobresalieron las realizadas por los familiares de los jugadores. La creadora de contenido Inés García, novia de Lamine Yamal, emocionó a sus millones de seguidores en Instagram al compartir una fotografía con el jugador de 19 años.

“Lo conseguiste. Enhorabuena, mi amor. Eres campeón del mundo”, escribió en la descripción.

Lamine Yamal interrumpió los festejos de España para acercarse a saludar a Lionel Messi tras la final del Mundial 2026. Foto: Tomado de internet

Hasta el momento, la publicación suma más de 15 millones de reacciones, dentro de las cuales muchos señalan el apoyo que la mujer le ha dado al jugador a lo largo de su carrera.

“Lo dije antes del mundial, el amuleto es Inés. Gracias por acompañar a Lamine en este fantástico camino”; “Cuídalo mucho, Inés, tiene un futuro increíble. Eres una gran persona para él, te deseo lo mejor del mundo”; “Pareja bonita”; “Qué guapos que se ven los dos”; “Qué bonita pareja, el hecho de que sean jóvenes y se apoyen en los momentos importantes me parece muy bien” y “Uno de los mejores, felicitaciones, Lamine Yamal”, son algunas de las palabras que se leen.

Lamine Yamal le respondió a su novia a través de las redes sociales

Por medio de la sección de comentarios de la misma publicación, sobresale la respuesta de Lamine Yamal, en donde le agradeció a su pareja y reveló el gran cariño que le tiene tras algunas semanas de haber iniciado su relación.

“Te amo, mi amor”, escribió.

Desde que hicieron pública su relación, Inés García y Lamine Yamal han despertado un gran interés entre los seguidores del fútbol y las redes sociales.

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Cada una de sus apariciones en conjunto suele generar miles de reacciones, especialmente por los mensajes de apoyo que la creadora de contenido dedica al futbolista en los momentos más importantes de su carrera.