Shakira y Roberto Cavalli: la historia detrás del vestido que se robó el show en el Mundial

Shakira fue una de las protagonistas del show de medio tiempo de la final de la Copa Mundial de la FIFA entre España y Argentina. La barranquillera, intérprete de la canción oficial ‘Dai dai’, se robó todas las miradas con una alegre presentación en la que compartió escenario con Madonna, BTS y la Filarmónica de Nueva York. Uno de los principales responsables del éxito de su puesta en escena fue el vestido diseñado por Roberto Cavalli.

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Como ha ocurrido en otros momentos importantes de su carrera, la artista apostó por la propuesta de alta costura concebida por la firma italiana. La elección no pasó desapercibida por sectores especializados en moda, que destacaron el nivel de detalle del diseño y el trabajo artesanal detrás de cada una de sus piezas.

El atuendo fue creado bajo la dirección creativa de Fausto Puglisi y se convirtió en uno de los diseños más elaborados que ha lucido Shakira sobre un escenario. Fue un conjunto que incorporó más de 200.000 cristales Swarovski aplicados a mano, además de una falda de flecos cuyo bordado requirió de más de 120 horas de trabajo artesanal.

Shakira se ha presentado en cuatro finales del Mundial: 2006, 2010, 2014 y 2026. Foto: AFP

El diseño estuvo compuesto por un body cubierto de cristales y una falda con flecos en tonos rosados, amarillos y naranjas; una combinación inspirada en los colores del atardecer. “Quería que el look fuera fuerte, alegre y celebratorio, algo que reflejara la energía de la actuación, pero que también rindiera homenaje a la importancia de la ocasión”, le dijo la artista a Vogue.

El diseñador también le contó a Vogue cuál fue la sugerencia de Shakira: “Puesta de sol naranja y rosa, rosa brillante”. Por eso pensó en una de sus ciudades favoritas, Ciudad de México –que además fue sede del torneo–, y se inspiró en el barrio La Condesa y la mezcla única de los colores de sus edificaciones.

Shakira y Roberto Cavalli, una historia Mundial

La colaboración entre Shakira y la firma italiana tiene un componente simbólico. En el año 2010, tanto para la inauguración como para la clausura del Mundial de Fútbol de Sudáfrica, la colombiana utilizó atuendos firmados por Roberto Cavalli. De hecho, la cantante y el diseñador trabajaron para que este vestido de 2026 sirviera como un puente entre sus dos momentos más icónicos como voz del evento deportivo más importante del mundo.

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En aquel entonces, la barranquillera participó de la inauguración con un ajustado enterizo de estampado de cebra. La propuesta también incluía una falda inspirada en elementos de la cultura africana, creada especialmente para resaltar sus característicos movimientos de cadera durante la presentación.

Mientras que para la clausura –que fue el concepto replicado para este año–, el diseño estuvo compuesto por una falda de seda con múltiples flecos en tono fucsia y detalles de inspiración étnica. En la parte superior, Shakira llevaba un top decorado con perlas de distintos colores, complementado con varios accesorios, entre ellos brazaletes de cuero adornados con flores.

A la izquierda, el vestido del cierre del Mundial 2010. A la derecha, el atuendo que utilizó para la inauguración en Sudáfrica. Foto: Getty Images (Mike Egerton - PA / Stuart Franklin) / Montaje: Semana

La firma italiana, además, participó en el vestuario de sus tours Fijación oral y Mangosta, así como en múltiples galas, premiaciones y la previa de su participación en Coachella 2024. “Gracias a todos en Roberto Cavalli por este inolvidable vestido, y por apoyarme en varios de los momentos inolvidables de mi carrera”, escribió Shakira en sus redes sociales.