Del 12 al 16 de julio, mientras millones de turistas se bronceaban en las playas del Mediterráneo durante el verano europeo, en Sicilia tuvo lugar uno de los encuentros más exclusivos del mundo del lujo. No aparece en la agenda de los grandes festivales ni gasta grandes cifras de dinero en publicidad.

Durante varios días, Dolce & Gabbana transforma una ciudad italiana en el escenario de una experiencia pensada en sus clientes más importantes, aquellos que no solo siguen la marca, sino que forman parte de su círculo más íntimo.

La edición 2026 tuvo lugar en Taormina, una de las localidades más icónicas de Sicilia. Con el Teatro Griego, las calles históricas y la vista privilegiada del volcán Etna como paisaje, la firma italiana presentó sus nuevas colecciones de Alta Moda, Alta Sartoria y Alta Gioielleria, en un formato que combina moda, patrimonio cultural, gastronomía y turismo de lujo.

Mucho más que un desfile

A diferencia de las semanas de la moda de París o Milán, donde periodistas, compradores e influenciadores ocupan las primeras filas, Alta Moda tiene un objetivo muy distinto. El evento está diseñado para consentir a cerca de 400 clientes provenientes de distintos países, quienes reciben una invitación personal para conocer las colecciones y adquirir piezas elaboradas exclusivamente para ellos.

Muchas de esas creaciones nunca estarán disponibles en los almacenes. Se confeccionan de manera artesanal, se ajustan a las medidas de cada comprador y pueden requerir cientos de horas de trabajo en los talleres de la marca italiana. Más que prendas de vestir, son objetos de colección.

Las celebridades que asisten cumplen otro papel. Jennifer Lopez, Monica Bellucci, Erling Haaland, Theo James y Christian Bale, entre otros invitados, aportan visibilidad internacional a un evento cuyo verdadero negocio ocurre lejos de las luminarias: la relación directa entre la marca y quienes representan una parte importante de sus ventas en el segmento de lujo.

La firma italiana presentó sus nuevas colecciones de Alta Moda, Alta Sartoria y Alta Gioielleria. Jennifer Lopez fue una de las modelos. Foto: Instagram: @dolcegabbana

Sicilia, la gran protagonista

La elección de Taormina no fue al azar. Domenico Dolce nació en Sicilia y, junto con Stefano Gabbana, ha convertido la isla en una fuente permanente de inspiración. Sus iglesias barrocas, mercados tradicionales, cerámicas, paisajes mediterráneos y referencias a la historia italiana aparecen con frecuencia en las colecciones de la firma.

Durante la semana de Alta Moda, esa inspiración también se traduce en una importante vitrina para el turismo local. Hoteles, restaurantes, artesanos y empresas de servicios participan en una programación que lleva a los invitados por algunos de los lugares más representativos de la región, convirtiendo el lanzamiento de una colección en una experiencia inmersiva alrededor de la cultura siciliana.

La idea ha demostrado ser exitosa no solo desde el punto de vista creativo, sino también comercial. Para muchas casas de lujo, la venta ya no termina con una prenda o una joya. Los clientes buscan pertenecer a un universo exclusivo donde el acceso a experiencias privadas, encuentros con diseñadores y recorridos personalizados hacen parte del valor de la marca.

El lujo de pertenecer

En un momento en el que la exclusividad se ha convertido en uno de los activos más valiosos del mercado del lujo, Alta Moda representa una estrategia que pocas firmas pueden replicar. No se trata únicamente de presentar una colección, sino de construir una comunidad de clientes que encuentran en estas reuniones un espacio para relacionarse con otros coleccionistas, empresarios y figuras de la alta sociedad internacional.

Aunque las fotos de Jennifer Lopez o Erling Haaland acaparen la atención en redes sociales, el verdadero atractivo del evento ocurre detrás de las cámaras. Foto: Instagram: @isabellaa

Por eso, aunque las fotografías de Jennifer Lopez o Erling Haaland acaparen la atención en redes sociales, el verdadero atractivo del evento ocurre detrás de las cámaras. En salones privados, jardines históricos y terrazas, Dolce & Gabbana fortalece la relación con quienes mantienen vivo uno de los negocios más exclusivos de la industria de la moda.

Más que un desfile, Alta Moda es una declaración de cómo ha evolucionado el lujo contemporáneo. Hoy, las grandes fortunas no solo buscan adquirir productos únicos, también quieren acceder a experiencias irrepetibles, compartir espacios con un grupo reducido de personas y formar parte de un universo donde la exclusividad va mucho más allá de la adquisición de un producto.