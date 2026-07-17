Por tercera ocasión en su trayectoria profesional, Lionel Messi accedió con la Selección Argentina a la final de la Copa del Mundo de la Fifa. La primera experiencia en esta instancia ocurrió en el torneo de Brasil 2014, donde el conjunto sudamericano perdió el partido definitorio ante Alemania durante el tiempo suplementario.

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La segunda oportunidad se presentó en el certamen de Catar 2022, periodo en el que la escuadra albiceleste obtuvo el título de campeón. Ese resultado cortó una racha de 36 años sin títulos mundiales, puesto que la última vez que Argentina alzó la copa del mundo fue en México 1986.

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Antes de la campaña de 2022, el astro argentino venía de una eliminación en la fase de octavos de final en la edición de Rusia 2018 frente al seleccionado de Francia.

La llegada del entrenador Lionel Scaloni y la obtención de la Copa América 2021 modificaron el panorama deportivo del plantel de cara a los compromisos subsiguientes.

Mensajes en plataformas digitales y costumbres deportivas

En la víspera de la final disputada en el Estadio Nacional de Lusail en diciembre de 2022, el capitán del equipo publicó un mensaje en su cuenta oficial de Instagram.

En esa oportunidad, el futbolista manifestó: “¡A la final! Volvimos a sacar fuerza para hacer otro gran partido. ¡Muchas gracias a todos los que confiaron en este grupo!”.

Cuatro años después de haber conseguido el trofeo, el atacante de la escuadra argentina replicó el mismo texto textualmente en sus canales de comunicación.

La publicación generó diversas interpretaciones entre los seguidores, quienes asociaron la acción con las prácticas tradicionales de agüeros y costumbres del entorno deportivo.

Este tipo de conductas repetitivas o cábalas corresponden a rutinas que los participantes o aficionados realizan de forma idéntica con el fin de atraer la fortuna.

Estas costumbres van desde mantener prendas de vestir sin lavar hasta configurar los receptores de audio en parámetros fijos durante las transmisiones de los partidos.

El panorama frente a la próxima definición

El próximo domingo 19 de julio, la Selección Argentina disputará el título del campeonato mundial frente a España. Este compromiso representa la tercera oportunidad en la que Messi jugará una final de esta magnitud, llegando a esta fecha como el goleador del certamen.

En caso de obtener la victoria el próximo domingo en el terreno de juego, el capitán argentino se sumará a los registros históricos de futbolistas con múltiples campeonatos mundiales ganados. Esta estadística incluye a figuras del balompié internacional como los brasileños Cafú y Garrincha, además del defensor Daniel Passarella.