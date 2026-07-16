Temor por posible suspensión de la final del Mundial 2026: “Muy serio” y se prenden las alarmas

Un par de días nada más quedan para que se juegue la final del Mundial 2026. Desde hace tiempo está programado que será el 19 de julio, en el estadio de la ciudad de Nueva York (mejor conocido como MetLife).

Después de que se definiera a los finalistas, todos los preparativos estaban casi listos. Sin embargo, en las últimas horas fue emitida una alerta por parte del alcalde de la ciudad sede de la final, Zohran Mamdani.

Este dio a conocer que existe preocupación por “el humo de los incendios de Canadá está sobre nuestra ciudad...”.

‼️🏆 ¿PELIGRA LA FINAL DEL MUNDIAL?



El alcalde de Nueva York habla de la seriedad del humo en la ciudad:



🗣️ "La CALIDAD del AIRE es MALA para todos". pic.twitter.com/iqo8v59uVt — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 16, 2026

Siendo bastante enfático, aseveró que es algo de consideración: “Quiero ser claro sobre lo que eso supone... condiciones poco saludables para todos, no solo para gente con asma o mala condición. No solo los mayores, todos pueden sufrir problemas de salud”.

“Esto es muy serio. Estamos llegando a uno niveles de calidad del aire que es malo para todos”, alertó.

Ante esta situación que se viene presentando en New York, queda en vilo si el partido por el título mundial sí se pueda desarrollar como estaba previsto.

Estadio MetLife, de la ciudad de Nueva York que albergará la final del Mundial 2026 Foto: LightRocket via Getty Images

Fifa no se ha pronunciado

El silencio de los organizadores del certamen causa aún más preocupación. Hasta la noche de este jueves, 16 de julio, no se pronuncia la Fifa sobre la alerta por la ciudad que será sede de la gran final.

En caso de que la situación escale, es posible que el ente en cabeza de Gianni Infantino tome alguna posición al respecto.

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De momento, el único anuncio significativo que ha hecho Fifa sobre España vs. Argentina es la elección del juez central, así como sus asistentes de campo y colaboradores del VAR.

Slavko Vinčić, esloveno, será el encargado de impartir justicia en el importante compromiso. Sus colaboradores serán de la misma nacionalidad y el cuarto hombre, así como el asistente en caso de necesitarlo, son de Jordania.

España se angustia por salud de Yamal

Según lo mostrado en varios videos difundidos por distintos medios de comunicación, Lamine Yamal no participó del entrenamiento al mismo ritmo que el resto de sus compañeros. Además, fue visto con una venda en el muslo de la pierna izquierda.

Las imágenes muestran al atacante trabajando de manera diferenciada sobre una colchoneta dispuesta por el cuerpo técnico de España. Allí realizó estiramientos y movimientos suaves, sin someterse a una mayor exigencia física.

Lamine Yamal entrenó diferenciado a tres días de la final del Mundial 2026 vs. Argentina Foto: Captura a video (Instant Foot) y Getty Images

La situación generó preocupación debido a que, en la antesala del Mundial, el futbolista de 19 años sufrió una “lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda”.

Esa molestia le impidió disputar el tramo final de la temporada pasada con Barcelona. Incluso, en España existía el temor de que no alcanzara a recuperarse para el certamen orbital, aunque finalmente consiguió llegar tras someterse a múltiples tratamientos médicos bajo la supervisión tanto del club como de la selección española.

Hora y canal para ver la final en Colombia:

Fecha: domingo, 19 de julio.

Hora: 2:00 p. m. (hora de Colombia).

Canales: Caracol TV, RCN y DirecTV.

Estadio: Nueva York Nueva Jersey (Estados Unidos).