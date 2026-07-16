TransMilenio reporta cierres de estaciones ante manifestación en la calle 26

TransMilenio informó este jueves, 16 de julio, sobre el cierre de sus estaciones de servicio ante la presencia de una manifestación en la calle 26 con carrera 33, en inmediaciones de la Universidad Nacional, por parte de encapuchados.

Según lo reportado por la entidad en sus redes sociales, los hechos han derivado en la suspensión temporal de la estación Ciudad Universitaria. Hasta el momento, un total de 18.580 usuarios han sido afectados por los hechos.

De acuerdo con información compartida a SEMANA por parte de la Secretaría de Gobierno de Bogotá, la protesta se debe a temas administrativos con la Universidad Nacional.

Ante esto, la Alcaldía Mayor de Bogotá, por medio de la Secretaría Distrital de Movilidad y de Gobierno, ha comenzado a implementar medidas para solucionar la problemática.

Ante la manifestación, se recomienda como rutas alternas cruzar por la Av. Américas y la Av. NQS.

Asimismo, hay presencia de agentes de diálogo en la zona, aunque por la presencia de quema de basura y residuos vegetales, se han suspendido las conversaciones con los encapuchados.

Hacia las 7:25 p.m., el distrito informó sobre la presencia de los encapuchados ha generado dos puntos de bloqueo sobre la calzada mixta, afectando la calle 26 con carrera 33 y la Universidad Nacional. A esta hora, los manifestantes siguen llevando a cabo acciones sobre la vía.

Asimismo, TransMilenio indica que persiste cerrada la estación Ciudad Universitaria, adicional a que el servicio GK43 no está realizando paradas en la estación GAD.

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