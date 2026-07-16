Invías presenta balance de obras en Guaviare: inversión supera los 261.000 millones

El Instituto Nacional de Vías (Invías) entregó un balance de las obras que ha ejecutado en Guaviare durante el Gobierno Petro. La entidad indicó que se han invertido más de 261.000 millones de pesos en proyectos de infraestructura en el departamento.

Invías entregó el balance de infraestructura 2022-2026: 9.900 kilómetros intervenidos y 9,3 billones de inversión

Por ejemplo, la Troncal de la Orinoquía contó con una inversión de 220.000 millones de pesos, que va hasta 2030. El corredor conecta a Guaviare con el río Unilla (en los municipios de Calamar y El Retorno) y con el río Vaupés (jurisdicción de San José del Guaviare).

Según Invías, la obra permite articular el transporte terrestre con rutas fluviales e integra al departamento de Vaupés. Actualmente, la vía presenta un avance físico del 52 %, que incluye 13 kilómetros pavimentados y cinco pasos de fauna subterráneos que ya fueron construidos.

Asimismo, la obra incorporó medidas de “infraestructura verde vial” que se sumaron con el apoyo de WWF Colombia. Algunas de ellas fueron la adaptación de cunetas, obras hidráulicas, señalización preventiva para proteger la fauna y la conectividad ecológica.

La zona se encuentra en el área de influencia del Parque Nacional Natural Serranía del Chiribiquete (Guaviare) y el Parque Nacional Natural Sierra de La Macarena (Meta).

Además de la troncal, Invías ha destinado más de 8.605 millones para actividades de mantenimiento rutinario, rehabilitación y señalización en la red nacional de vías.

En la carretera San José del Guaviare - Cruce Puerto Rico - Ye de Granada, se realizaron mantenimientos y obras de demarcación con un costo adicional de 2.532 millones. En la vía San José del Guaviare – Cruce Puerto Rico se utilizó una inversión de 2.300 millones.

Más proyectos en Guaviare

Invías recordó que el programa Caminos Comunitarios de la Paz Total logró una inversión de 10.300 millones. Nada más entre 2023 y 2024, se suscribieron 57 convenios, de los cuales 51 ya finalizaron y otros seis están en ejecución.

Las intervenciones habrían beneficiado a cerca de mil personas de manera directa, según la entidad. Además, mejoraron 58,03 kilómetros de transitabilidad y construyeron 3,14 kilómetros de placa huella.

Con inversión de $52 mil millones, MinTransporte e Invías entregan obras clave para la movilidad en Magdalena

Por otra parte, en el municipio de Calamar se invirtieron 2.242 millones en mejoras del muelle para reforzar la infraestructura fluvial y la movilidad de pasajeros.

“Una infraestructura clave para la conectividad con el nororiente amazónico y el sur de la región, facilitando la comunicación con los departamentos de Guaviare, Vaupés y Guainía. Esta intervención beneficia de manera directa a cerca de 7.000 habitantes, fortaleciendo el transporte fluvial y el intercambio comercial”, indicó Invías.

En El Retorno también se mejoró el muelle con un costo de 700 millones y beneficios a más de 17.000 personas. En San José del Guaviare, capital del departamento, se invirtieron 600 millones para ayudar a 45.000 habitantes y optimizar el muelle.