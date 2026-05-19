Gobierno nacional invertirá más de $4 billones en infraestructura vial para conectar zonas afectadas por conflicto en el país

El Gobierno nacional, por medio del Instituto Nacional de Vías (Invías), adjudicó un proceso contractual de un total de 4 billones de pesos para ser utilizado en el programa denominado Vías para la Paz.

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Esta estrategia busca como objetivo mejorar corredores estratégicos, construir puentes y estructuras, además de implementar nuevos proyectos que inviertan públicamente en territorios del país que históricamente han sido excluidos, ya sea por la falta de conectividad vial o por conflictos que se ocurren en estas zonas.

De esta manera, el proyecto permite mejorar la conectividad regional y dinamiza las economías locales de estos territorios. Esta estrategia se llevará a cabo en 7 departamentos de Colombia, donde recibirán nuevos corredores estratégicos y puentes, además de reemplazos en infraestructuras.

Estas son las nuevas adjudicaciones que se verán en los departamentos del país

Cauca

De acuerdo con Invías, el territorio caucano recibirá varias mejoras por medio del programa del Gobierno nacional. La adjudicación comenzará con el reemplazo del puente Dos Ríos, que se ubica en la vía Mojarras - Popayán.

Adicionalmente, la región recibirá una inversión en el corredor Argelia - El Plateado de la Vía al Mar, considerado como una de las zonas más estratégicas y complejas del país. Allí, las entidades correspondientes llevarán a cabo una intervención para mejorar la conectividad en la zona.

El proyecto contempla obras en corredores considerados estratégicos para el desarrollo económico regional. Foto: Getty Images/iStockphoto

Asimismo, en el departamento también sobresale la adjudicación en dos lotes para el mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación de la Troncal de Occidente, tramo Munchique - El Tambo - Popayán.

La región recibirá un mantenimiento y mejoramiento en el corredor vial Munchique - Huisito - Honduras.

Nariño

En el territorio nariñense se adjudican varios procesos, entre ellos el del mejoramiento y mantenimiento de la vía Samaniego - La Llanada - Sotomayor.

Asimismo, se realizarán obras en la variante oriental de Chachagüi, cuyo objetivo es descongestionar el tránsito urbano de la zona, mejorar la movilidad hacia Pasto y fortalecer la conexión con el suroccidente colombiano y la frontera con Ecuador.

También se presentarán inversiones para mejorar la vía Pasto - Intercambiador Daza - La Mina - Chachagü, además de la construcción de una segunda calzada y obras dedicadas a sostenimiento social y ambiental.

Norte de Santander

El Gobierno Nacional ingresará una inversión al corredor La Lejía - Saravena, corredor importante para la conexión del nororiente del país y la integración fronteriza con demás países.

Por otro lado, la Transversal del Catatumbo, entre los municipios de Tibú, El Tarra y Convención, tendrá fortalecimiento institucional para mejorar la movilidad en esta zona que se ha visto fuertemente golpeada por temas de conflicto.

Córdoba

Dentro de las nuevas obras se suma la construcción del nuevo puente de la Doctrina, que estará ubicado en el municipio de Lorica, Córdoba. Por medio de este proyecto, la región podrá reemplazar el actual puente que solamente cuenta con un solo carril, permitiendo dinamizar la movilidad y fortaleciendo la seguridad vial en la zona.

Invías adelantará obras de recuperación, rehabilitación y ampliación vial en diferentes zonas del territorio nacional. Foto: Getty Images

Putumayo

En el sur del país, se destaca la construcción del puente sobre el río Putumayo entre Puerto Asís y Teteyé, brindando mayor facilidad de transporte en el departamento y garantizando una mejor seguridad para el transporte de carga y pasajeros que se movilizan por el territorio.

Sucre

Una de las inversiones que realizará el Gobierno Nacional beneficiará tanto a los departamentos de Sucre como de Córdoba al realizar obras de arreglo y recuperación de la vía Ayapel - San Marcos.

Antioquia

Invías realizará la inversión de obras para mejorar la vía entre Necoclí y Puerto Rey; en ellas habrá mejora en la atención de emergencias y variantes.

Otras consultorías que planea Invías

Junto con las obras que van a ayudar los territorios del país, Invías también avanza en estudios y diseños con el objetivo de estructurar futuros proyectos de infraestructura en varias zonas.

Dentro de las más notables se encuentra la conexión carretera entre los municipios de Moñitos y Puerto Escondido, ubicados en el departamento de Córdoba, donde se busca brindar un espacio de mejor movilidad, así como aumentar el turismo y desarrollo productivo en la región Caribe.

Por otro lado, se avanza en el diseño de una segunda calzada del corredor Aeropuerto - El Estanquillo, en Nariño y Cauca, con el objetivo de expandir la infraestructura vial en el suroccidente colombiano.