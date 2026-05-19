¿Tiene moto? De esta manera puede participar en el curso gratuito el sábado 23 de mayo en Bogotá

Manejar una moto en Bogotá tiene sus dificultades y retos: la variedad de calles y zonas que muestran falta de pavimento y baches, la presencia de huecos o destapadas y los múltiples trancones que afectan la movilidad en la capital de Colombia.

¿Cuáles son las motos que más conviene manejar en Bogotá? Esto dicen expertos

Para aquellos ciudadanos que apenas comienzan a adquirir experiencia para transitar por estos espacios, presentan varias dificultades que afectan su movilidad.

Es ante ello que la Alcaldía Mayor de Bogotá, por medio de la Secretaría Distrital de Movilidad y la Policía de Tránsito de Bogotá, realiza una invitación a motociclistas de la ciudad a participar de manera gratuita en una clase teórica-práctica de conducción.

El curso se llevará a cabo el próximo sábado 23 de mayo de 2025 en el barrio Villa del Río de la localidad de Bosa. La hora de la capacitación comienza desde las 7:00 a.m. y finaliza a las 12:00 p.m.

Esta invitación va dirigida a los motociclistas que tengan dos años o menos de experiencia de conducir una moto.

Dentro de las capacitaciones que el distrito realizará con los motociclistas, el objetivo es reforzar en los participantes sus técnicas de conducción, adoptar medidas y conductas seguras al transitar por las vías del distrito, prevenir accidentes viales y tener mayor conocimiento sobre las normas de tránsito.

Las personas interesadas en participar en estas clases pueden inscribirse por medio del siguiente link: https://t.co/frwbELTbpH

El distrito reitera que los participantes deben llevar su casco y licencia de conducción.

Estos son los módulos durante el curso teórico-práctico de conducción de la Alcaldía de Bogotá

Durante las clases que se estarán haciendo durante el sábado 23 de mayo, el distrito dispondrá de 5 módulos para mejorar las habilidades de los motociclistas. Las temáticas son las siguientes:

Módulo 1: Información y contexto sobre los casos de siniestralidad vial que ocurren en Bogotá, las principales hipótesis y consecuencias de estas en la capital.

Información y contexto sobre los casos de siniestralidad vial que ocurren en Bogotá, las principales hipótesis y consecuencias de estas en la capital. Módulo 2: Leyes y normas de tránsito nacional y distrital, donde se informa sobre las sanciones, causales de inmovilización, revisión técnico mecánica y señales de tránsito.

Leyes y normas de tránsito nacional y distrital, donde se informa sobre las sanciones, causales de inmovilización, revisión técnico mecánica y señales de tránsito. Módulo 3: Elementos de protección personal, cuáles son, consejos antes de comprarlos, el uso adecuado del casco al manejar, los tipos de certificación y condiciones que se deben cumplir. Además, se informa sobre las principales lesiones corporales que un motociclista puede recibir tras un accidente vial.

Elementos de protección personal, cuáles son, consejos antes de comprarlos, el uso adecuado del casco al manejar, los tipos de certificación y condiciones que se deben cumplir. Además, se informa sobre las principales lesiones corporales que un motociclista puede recibir tras un accidente vial. Módulo 4: Factores de riesgo en la vía, maniobras peligrosas y perspectiva de velocidad.

Factores de riesgo en la vía, maniobras peligrosas y perspectiva de velocidad. Módulo 5: Habilidades y técnicas de conducción preventiva, los sistemas activos y pasivos de las motos, los principios de ecoconducción y alistamiento preoperacional.