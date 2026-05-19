Los propietarios de carros deben realizar mantenimientos periódicos a sus vehículos para confirmar el estado mecánico y garantizar la seguridad en la vía. Sin embargo, hay ciertos percances que no todos saben solucionar.

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Uno de ellos es la salida de humo blanco del escape al encender el carro. Esto puede generar preocupación en muchas personas. No obstante, Volkswagen explicó que no siempre es una señal de alerta o significa que haya un problema con el vehículo.

Lo primero es descartar inconvenientes en el motor. Algunos carros lanzan humo luego del primer arranque cuando han pasado por algún tipo de reparación o tienen piezas nuevas.

Normalmente, se trata de un humo que viene de residuos de aceite, líquidos o compuestos protectores que se queman al calentarse por primera vez. No se trata de vapor sino condensación de agua y no representa ningún problema.

Si el humo no desaparece rápidamente, cambia de color a azul o negro o tiene un olor muy fuerte, es necesario revisar el interior mecánico del vehículo.

El humo blanco en carros tiene distintas causas. Foto: Getty Images

¿Qué significa el humo blanco?

Volkswagen indicó que en algunos climas, es común que salga vapor del escape del vehículo. Sin embargo, este no debe ser confundido con el humo blanco.

La principal diferencia es que el vapor es ligero, inoloro, se disipa rápido y suele aparecer cuando el carro estuvo detenido mucho tiempo. Además, es más frecuente en mañanas frías al arrancar.

Por su parte, el humo blanco es denso, persistente y puede oler a aceite o refrigerante. Si la nube no desaparece en unos minutos, es momento de llevar el carro a un taller especializado.

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Volkswagen señaló que la salida de humo puede deberse a una filtración de refrigerante en la cámara de combustión. Un motor con daños por sobrecalentamiento, que no ha sido atendido, puede causar salidas de humo.

En algunos casos, el aceite se quema en la cámara de combustión y genera que salga humo de tono blanco o azulado. Otras fallas en sensores, válvulas o mangueras también pueden ser las causantes.

“Aunque algunas de estas fallas se solucionan con reparaciones simples, ignorarlas puede derivar en averías más costosas. Por eso, una inspección técnica es la manera más segura de identificar la causa exacta y prevenir daños mayores”, explicó Volkswagen.

La empresa agregó que las señales de alarma son cambios en el comportamiento del motor y aparición del humo después de varios kilómetros recorridos.