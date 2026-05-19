Lo último de James Rodríguez: el 10 se pronunció tras no ser visto con Selección Colombia

Hasta este martes, solo se había reportado la llegada de Álvaro Montero y Camilo Vargas a la Selección Colombia. Del paradero de James Rodríguez nada se sabía, lo que generaba que las especulaciones empezaran.

Por fortuna, fue el mismo 10 quien acabó con cualquier versión en su contra. Este martes, a través de una publicación en sus redes sociales, se dejó ver en Guarne, Antioquia, con la indumentaria de la Tricolor.

Fueron un total de cuatro fotos, donde en una de ellas se vio bromeando junto al portero, Camilo Vargas. Además de eso, les añadió el mensaje: “Preparando el objetivo”.

Esa actualización de los jugadores que ya han arribado al campamento de la Selección Colombia empieza a celebrarse en el país, que aguarda por la definición de los 26 convocados finales por parte de Néstor Lorenzo.

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La prelista entregada la semana pasada contenía 55 jugadores; se sabe que no todos podrán ir a la Copa del Mundo y, de manera extraoficial, ya se tiene un listado que sería el definitivo con piezas como James Rodríguez, Luis Díaz, Richard Ríos, Davinson Sánchez, entre otros.

Tardó en reportarse

A Rodríguez Rubio la última vez que se la vio fue el pasado 13 de mayo, cuando jugó 63 minutos con Minnesota United en medio de lo que fue su despedida de dicho onceno de la Major League Soccer.

Tras haber jugado a mitad de la semana pasada, se esperaba que al término de la misma estuviese ya con la Tricolor. Ni el sábado, ni tampoco el domingo hubo alguna novedad y se empezó a especular de más.

James Rodríguez se terminará de poner a tono junto a la Selección Colombia para el Mundial 2026. Foto: Getty Images via AFP

Cursando el día 19 del mes de mayo, empieza la preparación al 100% de James para estar listo para el Mundial 2026 junto al equipo nacional. Cabe resaltar que sus cifras recientes en clubes no han sido buenas y se le llegó a descartar del llamado.

Lorenzo jamás ha tenido dudas de la citación al cucuteño. En la rueda de prensa de presentación de la prelista, volvió a certificar que el 10 iría con Colombia para jugar el que sería su último Mundial en la carrera.

“Al demorarte tanto en encontrar club, después no tienes minutos”, Néstor Lorenzo sobre una charla íntima con James Rodríguez.



Al parecer no lo tuvo en cuenta porque se sigue demorando en encontrar equipo y hacer pretemporada.pic.twitter.com/H2yO9aqy1T — Alfonso Hernández (@AlfonsoH) May 14, 2026

“A James lo conozco desde hace mucho tiempo. Yo le dije: ‘James, vos al demorarte tanto en encontrar club, lo que te pasa es que ahora no tenés minutos’”, mencionó.

”James esa conducta la ha tenido y le ha costado tener ritmo de juego, o sea, siempre ha encontrado ritmo de juego y su estado físico ha mejorado de acuerdo a los minutos jugados. Si no jugás, vas a tener que hacer un complemento físico como para lograr un rendimiento mejor”, le habría reflexionado a su estrella.

James Rodríguez y Néstor Lorenzo. Capitán y DT de la Selección Colombia. Foto: Getty Images

Lorenzo además estaría haciendo un trabajo silencioso para tener a su creativo a pleno: “Él está trabajando aparte y con el preparador físico le dimos un plan, porque quiere llegar de la mejor manera. Es un jugador importante para nosotros y me consta, la responsabilidad, la disposición que ha tenido con nosotros”.

Con el pasar de los días, se espera que la selección sume más nombres a su campamento. Lucho solo se unirá hasta fin de mes, tras jugar la final de Copa de Alemania programada para el próximo 23 de mayo.