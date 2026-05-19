Teo Gutiérrez se pronunció por convocatoria de Neymar al Mundial 2026: nadie lo vio venir

En Estados Unidos, Canadá y México, la estrella de Brasil, Neymar, estará jugando su cuarta Copa del Mundo. Para el ‘Príncipe’ será el último certamen de este tipo en su historia y la última oportunidad de coronarse campeón con su nación.

Durante las ediciones anteriores, el que hoy día milita en Santos ha estado cerca, pero siempre le ha faltado algo para poder lograr la sexta corona de los únicos pentacampeones mundiales.

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Si bien no pareciera estar en el mejor estado de forma, que lo llevaran es una noticia que alegró a su país, pero también a muchos exjugadores, así como a colegas que lo tuvieron como rival cuando estos hacían parte de la industria del fútbol.

Uno que hizo referencia a la noticia en sus redes sociales personales fue Teófilo Gutiérrez. Sí, el experimentado delantero de Junior de Barranquilla celebró el llamado de ‘Ney’ en su Instagram así: “Felicitaciones por tu convocatoria al Mundial, Neymar”.

La foto que adjuntó el colombiano con el brasileño recordó un enfrentamiento que tuvieron ambos durante los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en 2016, en el cual ambos eran los capitanes de sus naciones. Al final, quien terminó por ser campeón fue ‘Ney’.

Post de Teófilo Gutiérrez por citación de Neymar al Mundial 2026 Foto: Captura a IG de Teófilo Gutiérrez

Marcelo, exjugador de Real Madrid y el seleccionado de Brasil, fue otro que festejó de manera pública que Carlo Ancelotti no hubiese dejado fuera al atacante, a pesar de no pasar por su mejor presente deportivo.

“Vamooooo, Neymar. Brasil vem Hexa” “Obrigado Mister Ancelotti”, se le oyó emitir al exfutbolista. Allí emocionado, le auguró a su país la consecusión del sexto título y agradeció al DT por la decisión.

“¡Estoy!”, Neymar lloró por su citación

Neymar jugará su cuarto Mundial con Brasil en Norteamérica 2026. Su nombre fue la gran novedad en la convocatoria anunciada este lunes por el seleccionador Carlo Ancelotti, junto a otras figuras como Vinícius Júnior o Raphinha.

Tras meses de debate alrededor de la exestrella del Barcelona y Paris Saint-Germain, Ancelotti cita por primera vez al delantero, de 34 años, máximo anotador histórico de la Canarinha con 79 goles.

Neymar Jr, referente de Santos y la selección de Brasil. Foto: Getty Images

El actual jugador del Santos disputó el último de sus 128 partidos con la Canarinha en octubre de 2023, cuando se lesionó de gravedad.

“Hicimos la evaluación de Neymar todo el año y vimos que en el último período jugó con continuidad y que su condición física mejoró. Pensamos que es un jugador importante”, explicó Ancelotti en rueda de prensa.

“¡Estoy! ¡Estoy!”, repite el atacante con emoción, en un video con un amigo en redes sociales.

MUITA EMOÇÃO!



Neymar, família e amigos choram após ouvir nome do atacante do Santos na lista de convocados da seleção brasileira para a Copa do Mundo.



📸 Reuters

🎥 Neymar#futebol #neymar #selecaobrasileira #copadomundo pic.twitter.com/yVTSURF06a — ge (@geglobo) May 19, 2026

Durante este martes, otra grabación que tenía en primer plano a Neymar mostró su reacción pocos segundos después de haber escuchado su nombre emitido por Ancelotti.

En un solo grito se unió con quienes lo acompañaban, alzó los brazos y, posterior a esto, se dejó ver muy conmovido con lágrimas en los ojos. Durante casi un minuto la cámara acompañó cada uno de los gestos que hizo por la gran noticia recibida.

Por problemas físicos, Neymar solo ha jugado 15 de los 31 partidos del Santos en 2026.

*Con información de AFP.