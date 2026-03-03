Deportes

Reacción pública de Rodrygo por perderse el Mundial 2026 con Brasil: Neymar le respondió

En un profundo dolor está sumido el país pentacampeón del mundo. Ney no se hizo ajeno al desconsuelo del que llama su “heredero”.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

3 de marzo de 2026, 5:19 p. m.
Neymar y Rodrygo en la Copa del Mundo de Qatar 2022. Foto: Xinhua News Agency via Getty Ima

Real Madrid oficializó este martes una de las peores noticias que pueda dársele a cualquier jugador de fútbol. A meses del Mundial 2026, para Brasil también tuvo una repercusión dolorosa.

“Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Rodrygo por los Servicios Médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado la rotura del ligamento cruzado anterior y la rotura del menisco externo de la pierna derecha, fue lo que se supo en las primeras horas y que saca de la Copa del Mundo al brasileño.

MADRID, SPAIN - MARCH 02: Rodrygo of Real Madrid looks on during the LaLiga EA Sports match between Real Madrid CF and Getafe CF at Estadio Santiago Bernabeu on March 02, 2026 in Madrid, Spain. (Photo by Angel Martinez/Getty Images) (Photo by ANGEL MARTINEZ / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)
Rodrygo Goes en el partido de Real Madrid 0-1 Getafe. Foto: Getty Images via AFP

Ese comunicado del club del cual hace parte se viralizó en todas las redes sociales. Justo unas cuantas horas después salió la reacción del protagonista a tan triste noticia para su carrera profesional.

En las diferentes redes sociales, el atacante que esperaba ir a la cita mundialista dejó un sentido mensaje al que reaccionó Neymar Jr., quien lo califica como su “heredero”.

Goes escribió incrédulo por lo que le sucedió a 100 del Mundial: “Aun sin entender, confío en ti…” Uno de los peores días de mi vida. No sé si lo merezco… pero, ¿de qué puedo quejarme después de tantas cosas maravillosas que he vivido?“.

“Estoy fuera por el resto de la temporada y el Mundial, un sueño que todos saben lo mucho que significa para mí. Solo puedo mantenerme fuerte”, lamentó en un extenso texto que publicó en redes sociales.

“Gracias a todos por sus oraciones y cariño. Prometo no detenerme aquí; todavía me queda mucho por vivir en el fútbol. Dios lo tiene todo bajo control”, cerró Rodrygo.

Neymar lamentó lo sucedido

Si hay un conocedor de las graves lesiones, es ‘Ney’. Este ha corrido con la misma suerte de Rodrygo y esta vez le ha enviado un mensaje sentido por lo que está viviendo el que hace parte del Real Madrid.

“Hoy es uno de los días más tristes para mí. Cuando me enteré de la lesión, toda una película se reprodujo en mi cabeza”, relató tras pasar algo similar unos cuantos años atrás.

Al tener conocimiento de dolores de este tipo, fue que Ney le recomendó lo que iba a ser clave para salir avante de la situación: “¡Todo el sufrimiento, toda la angustia y el miedo de vivir con esta herida! Mi 10, mi niño, mi heredero (como te llamo). Solo te pido una cosa… “Cuida tu cabeza”. Ahora es el momento de reunir a todos los que amas a tu alrededor… Y como dijiste, no merecías pasar por esto ahora… pero ¿quiénes somos nosotros para dudar de los planes de Dios?“.

“Hermanito… MANTENTE FUERTE, estoy seguro de que regresarás volando. Te amo tanto como me apoyaste, ¡estaré aquí para ti!”, le demostró Neymar al de 25 años.

