¿Cristiano Ronaldo podría perderse el Mundial 2026? Comunicado oficial de Al Nassr confirma lesión

Cristiano Ronaldo activa las alarmas en la selección Portugal de cara al Mundial 2026.

William Horacio Perilla Gamboa

3 de marzo de 2026, 4:44 p. m.
Cristiano Ronaldo está lesionado.
Cristiano Ronaldo está lesionado. Foto: Getty Images / Gemini

Preocupación en Portugal por la lesión de Cristiano Ronaldo. El jugador salió bastante golpeado en la más reciente presentación de Al Nassr en la Saudí Pro League y en el equipo nacional portugués siguen de cerca la situación médica de su máxima figura, pensando en el Mundial 2026.

La selección de Portugal es una de las favoritas al título en la Copa del Mundo. El equipo cuenta con figuras de primer nivel en la élite de Europa que le dan un verdadero respaldo al capitán Cristiano Ronaldo y al técnico Roberto Martínez. Por ahora, la situación es de análisis luego de los más recientes reportes desde Arabia Saudita.

El primer reporte médico indica que Cristiano Ronaldo sufre una lesión en el tendón de la corva de la pierna izquierda. En el comunicado de prensa también se especifica que el jugador ya comenzó los trabajos de recuperación y rehabilitación para estar lo más pronto posible de regreso a las canchas.

Comunicado de Al Nassr.
Comunicado de Al Nassr. Foto: Oficial Al Nassr

Según algunos medios internacionales, Cristiano estaría entre dos y cuatro semanas alejado de los terrenos de juego, por lo que su participación en el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá no correría peligro por el momento.

Colombia está en el grupo de Portugal

Se cree que, por el tiempo que estaría de baja, se habla de la lesión grado 2, que le permite algo más de un mes para la recuperación y la readaptación física.

RIYADH, SAUDI ARABIA - JANUARY 12: Cristiano Ronaldo of Al-Nassr looks on prior to the Saudi Pro League match between Al Hilal and Al Nassr at Kingdom Arena on January 12, 2026 in Riyadh, Saudi Arabia. (Photo by Yasser Bakhsh/Getty Images)
Cristiano Ronaldo, futbolista del Al-Nassr Foto: Getty Images

La situación cambiaría si fuera grado 3, pues pasaría a ser rotura total en los isquiotibiales y unos seis meses para volver a las canchas. En el comunicado de Al Nassr no se especifica el grado de la lesión.

Tras el sorteo del pasado 5 de diciembre en Washington, la Selección Colombia quedó en el Grupo K del Mundial 2026, donde la cabeza de serie es la Portugal de Cristiano Ronaldo y completan el ganador del repechaje Fifa (Nueva Caledonia, Jamaica o RD Congo) y Uzbekistán.

El partido de la Selección Colombia ante Portugal es uno de los más esperados en el Mundial 2026. El juego es el que más demanda de boletería tiene en el mundo y sostiene unos precios bastante elevados. Se disputará el próximo 27 de junio (6:30 pm) en el Hard Rock Stadium de Miami.

