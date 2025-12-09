La palabra perfecta con la que el técnico de Portugal describió a la Selección Colombia: Elogio total

El técnico de Selección Portugal, Roberto Martínez, dio sus primeras impresiones sobre el grupo que le tocó en el Mundial 2026 tras el sorteo que se realizó en Washington el 5 de diciembre pasado. La voz del entrenador era una de las más esperadas en el país colombiano y sorprendió con sus declaraciones tras utilizar una palabra perfecta que describe la rivalidad con la ‘Tricolor’.

Tras conocer cómo quedó el Grupo K, Roberto Martínez atendió los medios de comunicación y ante la pregunta sobre Colombia, Uzbekistán y el ganador del repechaje FIFA, Roberto Martínez valoró la competencia que propone la Selección Colombia y que seguramente será un gran partido del Mundial 2026. Este juego está programado para el 27 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami.

Para el DT fue la oportunidad ideal para elogiar a Colombia y sus demás rivales y espera que sea un grupo lleno de competencia, teniendo en cuenta que Portugal llegará como favorita al título con Cristiano Ronaldo a bordo. En medio de sus declaraciones, Roberto Martínez también sorprendió al país colombiano luego de recordar a Hugo Rodallega.

Tras el sorteo, el entrenador y el mismo Cristiano planean el duelo contra Colombia, que será por la tercera fecha de la fase de grupos y posiblemente sea el duelo que defina al primero de la zona K. Misma situación para Lorenzo, Luis Díaz y James Rodríguez.

Roberto Martínez valora el Grupo K de la Selección Colombia

La palabra perfecta fue “contendientes”, que según la RAE significa: “Combatiente, luchador, beligerante, guerrero, soldado, pleiteante, adversario, rival, enemigo, contrario, antagonista”, palabras que también podrían usarse como sinónimos al término utilizado.

Roberto Martínez con Cristiano Ronaldo. | Foto: Getty Images

“Creo que ‘contendientes’ es la palabra adecuada. Pero creo que los favoritos son los equipos que han ganado la Copa del Mundo anteriormente, porque hay un aspecto psicológico. Creo que aún tenemos que crecer, pero estamos llenos de esperanza y emoción”, dijo Roberto Martínez, alejando también cualquier síntoma de favoritismo y presiona a los que ya ganaron el Mundial como los primeros de la fila.

El once ideal de Roberto Martínez para enfrentar a Colombia en el Mundial