La insólita reacción del DT de Portugal tras ser consultado sobre Colombia en el Mundial 2026: “Hugo Rodallega”

El técnico de Selección Portugal, Roberto Martínez, dio sus primeras impresiones sobre el grupo que le tocó en el Mundial 2026 tras el sorteo que se realizó en Washington. La del entrenador era una de las voces más esperadas en el país colombiano, que sorprendió con sus declaraciones luego de recordar a un futbolista que nadie tenía en la mente.

Tras conocer cómo quedó el grupo K, Roberto Martínez atendió los micrófonos de RCN y ante la pregunta del periodista José Fernando Neira, Roberto Martínez valoró la competencia que propone la Selección Colombia y que seguramente será un gran partido del Mundial 2026. Para el DT fue la oportunidad ideal para recordar a un viejo conocido que dirigió en el Wigan de Inglaterra.

Hugo Rodallega fue el jugador que citó Roberto Martínez para recordar a Colombia. El actual campeón del fútbol colombiano con Santa Fe compartió con el DT de Portugal en el Wigan, donde ambos son considerados ídolos. Bob y Hugol coincidieron en este club inglés del 2009 al 2012 y ambos fueron protagonistas de aquella gesta del 2011, cuando se salvaron del descenso.

La reacción del DT de Portugal tras quedar con Colombia en el grupo K del Mundial 2026

“Siempre he tenido la posibilidad de dirigir a futbolistas colombianos y se me viene a la mente un jugador como Hugo Rodallega, que es la definición del futbolista colombiano, un jugador competitivo, tiene espíritu de equipo”, dijo.

¡Roberto Martínez, técnico de Portugal, habló del presente de la selección Colombia!#PlanetaFútbol pic.twitter.com/sOHawhW2w8 — Win Sports (@WinSportsTV) December 5, 2025

Asimismo, Martínez demostró que está muy familiarizado con el fútbol colombiano y habló de Francisco Maturana y aquella generación de 1994. Valoró el juego contra Colombia de “máximo respeto”.

“Yo crecí con Pacho Maturana, la selección del 94, son de máximo respeto. A partir de aquí será un partido digno para un mundial”, puntualizó Roberto Martínez.

Mientras Roberto Martínez triunfa con Portugal y visualiza el título mundial con Cristiano Ronaldo, Hugo Rodallega compite en el FPC y ya suma un trofeo con Santa Fe, además de otra final en el 2024 y un botín de oro.

Grupos del Mundial 2026

Grupo A

México.

Sudáfrica.

República de Corea.

Ganador del repechaje llave D (Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa o Irlanda).

Grupo B

Canadá.

Ganador del repechaje llave A (Italia, Irlanda del Norte, Gales o Bosnia).

Qatar.

Suiza.

Grupo C

Brasil.

Marruecos.

Haití.

Escocia.

Grupo D

Estados Unidos.

Paraguay.

Australia.

Ganador del repechaje llave C (Turquía, Rumanía, Eslovaquia o Kosovo).

Grupo E

Alemania.

Curazao.

Costa de Marfil.

Ecuador.

Grupo F

Países Bajos.

Japón.

Ganador del repechaje llave B (Ucrania, Suecia, Polonia o Albania).

Túnez.

Grupo G

Bélgica.

Egipto.

Irán.

Nueva Zelanda.

Grupo H

España.

Cabo verde.

Arabia Saudita.

Uruguay.

Grupo I

Francia.

Senegal.

Ganador del repechaje grupo 2 (Bolivia, Surinam o Irak)

Noruega.

Grupo J

Argentina.

Argelia.

Austria.

Jordania.

Grupo K

Portugal.

Ganador del repechaje grupo 1 (Nueva Caledonia, Jamaica o República Democrática del Congo).

Uzbekistán.

Colombia.

Grupo L