Interna del Junior lanza dardos a Jermein Peña por lo hecho en Libertadores: “Nos arruinó”

En Junior de Barranquilla no tuvieron contemplación con Jermein Peña, al que responsabilizaron por la derrota del cuadro rojiblanco por 2-0 ante Sporting Cristal, de Perú en Copa Libertadores.

Para compañeros suyos como Mauro Silveira, la causa de la derrota en su más reciente presentación del torneo internacional fue la tarjeta roja que le mostraron al defensa central. Desde muy temprano en el juego, Junior se quedó con 10, lo que complicó la ejecución del plan que tenían trazado.

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El portero uruguayo le lanzó dardos a Peña, sin excusarlo de la expulsión: “La explicación (de la derrota) fue al minuto 20, la expulsión que nos arruinó todo lo que preparamos en la semana para el partido”.

Para el charrúa, que se trate de una situación que es repetitiva es algo que no conciben y que requiere ser mejorado por parte de Peña. Silveira anticipó que al interior del plantel podría existir algún tipo de retroalimentación.

“Fue una falta a nosotros muy grande que ya ha cometido antes. Se hablará con el plantel y se tomarán decisiones puertas adentro”, anticipó.

SILVEIRA ARREMETIÓ CONTRA PEÑA#SportsCenter La roja al central ante Sporting Cristal dejó caliente el vestuario de Junior.



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Bastante autocrítico, sin ser este el protagonista de la falta, le dio la mano al juez por haber sacado del partido a su compañero: “Sí, la acabo de ver (la jugada de la expulsión), la verdad que nada que reprocharle al juez porque era roja”.

“Sí, la verdad que sí. Es una falta de respeto a nosotros mismos porque no es la primera vez”, culminó diciendo Silveira a los medios presentes.

Y, en efecto, Peña ya ha tenido situaciones similares en la Liga BetPlay. Es más, el defensa central ha sido sancionado por excederse en la fuerza usada con sus rivales, lo que lo ha hecho ser juzgado de manera certera por la Comisión Arbitral, así como por sus mismos colegas.

Junior se hunde en su grupo

Sporting Cristal se adueñó del liderato del Grupo F tras imponerse 2-0 al Junior de Barranquilla, que jugó gran parte del encuentro con diez futbolistas por la expulsión de Jermein Peña al minuto 21.

El equipo celeste rompió el cero a los 52’ gracias a un potente zurdazo desde fuera del área de Santiago González, que sorprendió al arquero Mauro Silveira. Ya en el tiempo añadido, a los 90+1’, Catriel Cabellos liquidó el compromiso con una definición cruzada y rasante dentro del área.

La tercera jornada del grupo se cerrará este miércoles en Asunción, donde se medirán Cerro Porteño y Palmeiras.

Una vez culmine lo que es la fecha de la presente semana en Libertadores, Junior deberá hacer un balance de lo que fueron sus tres primeras salidas. Con un punto sumado, se verá obligado a ganar los tres partidos que le quedan.

El calendario muestra que deberá recibir a Cerro Porteño y Sporting Cristal, para terminar luego la fase de grupos visitando al Palmeiras en Brasil, que será su reto más complicado en busca de la clasificación. Valga recordar que por grupo clasifican dos a la siguiente instancia del torneo continental organizado por la Conmebol.