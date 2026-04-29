Irán cancela su participación en importante evento de la Fifa y hay crisis a casi un mes del Mundial 2026

Vuelve la crisis y las dudas a casi un mes para que comience el Mundial 2026. Los dirigentes de la Federación Iraní de Fútbol sentaron su postura y cancelaron su participación en el Congreso de la Fifa que se realizará en Vancouver, Canadá, por un “insulto” de un policía de inmigración en el aeropuerto de Toronto, según un comunicado de la entidad deportiva a la prensa iraní.

Medidas de Fifa e IFAB dan giro al Mundial 2026: cambio en las tarjetas amarillas y rojas

Revelan el delantero que Néstor Lorenzo convocaría para el Mundial 2026: sorpresa total para Suárez y Córdoba

El presidente y el secretario general de la Federación Iraní, que viajaron a Canadá con visados oficiales, decidieron “volver a Turquía en el primer vuelo disponible por el comportamiento inapropiado de los agentes de inmigración en el aeropuerto y el insulto a una de las entidades más honorables de las fuerzas armadas iraníes”, dice el comunicado, que no da más precisiones.

Todo esto pasa bajo un contexto tenso entre la nación iraní con Estados Unidos y sus aliados. En 2024, Canadá clasificó a los Guardianes de la Revolución iraní como grupo terrorista, una designación que prohíbe a sus miembros la entrada en su territorio.

El presidente de la Federación Iraní de Fútbol, Mehdi Taj, es un antiguo miembro de los Guardianes de la Revolución. En diciembre no había obtenido visado por parte de Estados Unidos para estar presente en el sorteo del Mundial 2026, realizado en Washington.

Selección de Irán en medio de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026 Foto: Anadolu via Getty Images

La oficina de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá señaló que no podía comentar casos concretos debido a la privacidad, pero añadió: “Los funcionarios de los Guardianes de la Revolución islámica iraní no tienen cabida en Canadá”.

Grave incidente con el Mundial 2026 muy cerca

Junto a Estados Unidos y México, Canadá será sede del Mundial 2026, a realizarse desde el 11 de junio hasta el 19 de julio. Por otra parte, la ciudad de Vancouver es la sede oficial del Congreso de la Fifa que se realizará este jueves.

Estados Unidos, bajo el mandato de Donald Trump, ha reiterado que no pretende excluir a jugadores iraníes del Mundial 2026, indicó recientemente el secretario de Estado, Marco Rubio.

Sin embargo, expresó sus reservas sobre las personas susceptibles de acompañar al equipo, “algunas de ellas con lazos con los Guardianes de la Revolución islámica”.

Irán, enfrentado con Estados Unidos e Israel en un conflicto bélico en el Medio Oriente que estalló el 28 de febrero, debe disputar sus partidos del Grupo G del Mundial en suelo estadounidense, más exactamente por toda la costa oeste.

Mehdi Taj, presidente de la Federación de Fútbol de Irán. Foto: Redes sociales

Debutará en Los Ángeles contra Nueva Zelanda (15 de junio) y en esa misma ciudad enfrentará a Bélgica (21 de junio). Luego viajará a Seattle para chocar ante Egipto (26 de junio). Se prevé que su campamento base esté ubicado en Tucson, Arizona.

El comunicado de la Federación Iraní de Fútbol señala igualmente que después del incidente en el aeropuerto de Toronto estuvo en contacto con responsables de la Fifa, que habrían lamentado lo ocurrido.