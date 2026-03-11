FBI pone en alerta a Estados Unidos a 90 días del Mundial 2026: advierte la sorpresa que daría Irán en la costa oeste

Tensión en el mundo por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. El contexto bélico en el Medio Oriente se mantiene a tres meses del pitazo inicial del Mundial 2026, que precisamente se disputará en suelo estadounidense, México y Canadá. El planeta ve cómo se aproxima el evento deportivo en medio del conflicto.

Revolcón en el repechaje del Mundial 2026: selección sudamericana podría salir favorecida

Hasta el momento, Estados Unidos, encabezado por el presidente Donald Trump, más su aliado Israel, mantienen los ejercicios militares por el Golfo Pérsico y los misiles siguen pasando por el aire del Medio Oriente. Las fuerzas de Occidente castigan severamente a su enemigo iraní y ya se van conociendo las consecuencias de los ataques.

Pensando en el Mundial 2026, las autoridades iraníes planean no presentarse y la FIFA aún no se pronuncia. La selección Irán se concentra en la confrontación con Estados Unidos y, entre más pasan los días, se va confirmando la ausencia de la potencia chiita en tierras norteamericanas.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: Getty Images

La férrea decisión de la Federación Iraní de Fútbol obedece a los constantes ataques que su país ha recibido por parte de las fuerzas de Estados Unidos e Israel. El presidente de la entidad, Mehdi Taj, anunció que es muy complicado que su país se presente en el evento de la FIFA y ya se evalúan las posibilidades ante la inminente renuncia a la Copa del Mundo.

El FBI se pronunció y advierte a Estados Unidos

Por si fuera poco, en medio de la renuncia de Irán al Mundial, se conoció el reporte del FBI que coloca más angustia a tres meses del evento. La agencia de investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos advierte sobre algunas maniobras que las autoridades iraníes estarían planeando en la costa oeste desde el océano Pacífico.

Misil Tomahawk en la Guerra del Golfo, en 1991 Foto: Roger-Viollet via AFP

Según adelanta ABC News, Irán estaría planeando un ataque sorpresa contra “objetivos no especificados” en el estado de California. La advertencia del FBI causa más expectativa, pues sería un ataque directo en suelo norteamericano, donde se darán cita la gran mayoría de delegaciones desde diferentes partes del mundo para el evento de la FIFA.

El plan de Irán es el primero que se tendría en marcha para atacar directamente a Estados Unidos, no en el Golfo Pérsico ni tampoco escaramuzas contra sus aliados. Sería en el propio suelo estadounidense. Es la primera represalia que se conoce desde que Donald Trump adelantó la ofensiva militar el pasado 28 de febrero.

Se lee en ABC News que a principios de 2026, Irán se rearmó para planear un ataque sorpresa en el Pacífico utilizando drones desde un buque no identificado frente a la costa oeste de Estados Unidos. Esto, en caso de que Trump adelantara ataques. Pese a ello, un informe de Los Ángeles Times asegura que la avanzada iraní “no es creíble en este momento”.

La alerta del FBI cae en momentos clave rumbo al Mundial 2026, siendo Estados Unidos la sede principal para el magno evento. Por la costa oeste, por ejemplo, la selección nacional estadounidense se moverá con dos partidos en Inglewood, California (contra Paraguay y el ganador del repechaje); luego irá a Seattle contra Australia.