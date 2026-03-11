Revolcón en el repechaje del Mundial 2026: selección sudamericana podría salir favorecida

La guerra en Medio Oriente desatada por los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán ha tocado al mundo del fútbol, territorio que, aunque debe mantenerse al margen, no ha podido escapar a la situación geopolítica que se vive en la actualidad.

Selección de Irán en medio de las eliminatorias para el Mundial 2026 Foto: NurPhoto via Getty Images

Debido a esto, la Selección de Irán, clasificada al Mundial Norteamérica 2026, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá entre junio y julio de 2026, confirmó que no hará parte del certamen deportivo más importante del planeta.

Irán era uno de los equipos que representaría a la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) en la cita orbital y había quedado ubicado en el Grupo G, donde disputaría sus partidos contra Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda.

El ministro de Deportes de Irán, Ahmad, confirmó la renuncia y dijo que no hay condiciones para que su equipo participe en el Mundial 2026.

“Dado que este gobierno corrupto ha asesinado a nuestro líder (Alí Jamenei), no hay condiciones de que podamos participar. Se nos han impuesto dos guerras en ocho o nueve meses y varios miles de nuestros ciudadanos han sido asesinados. Por lo tanto, no tenemos ninguna posibilidad de competir de esta manera. Si el país organizador fuera otro, seguramente la comunidad internacional habría reaccionado y le habría retirado la sede”, señaló el funcionario a la Agencia Alemana de Prensa.

Ante la retirada de Irán, mucho se ha especulado sobre quién ocupará su plaza, y aunque el reglamento de la FIFA contempla varias soluciones para encontrar un reemplazo, lo más probable es que el cupo se le otorgue a la selección de Irak, que clasificó al repechaje y sería la más opcionada para ir a la cita orbital.

Ante este panorama, la Selección de Bolivia está atenta a los desarrollos que se puedan dar en medio de todo este movimiento que se ha producido por la guerra.

De ganar, los suramericanos, que se medirán a Surinam el próximo 26 de marzo, tendrían que enfrentar a Irak, por lo que la FIFA tendría que moverse rápido para decidir qué selección caerá al Grupo G y qué equipo disputará el repechaje.

Sobre el papel, muchos comentaristas coinciden en que Bolivia no tendría problemas para superar a Surinam y que el duelo contra Irak podría resultar mucho más parejo para definir uno de los últimos cupos.

Ahora, la incertidumbre sobre qué equipo jugará el repechaje puede entusiasmar a los bolivianos, ya que podrían enfrentarse a un rival más débil. Esto les daría la oportunidad de regresar a un mundial después de 32 años fuera.

Bolivia podría enfrentar a Emiratos Árabes Unidos en el repechaje. Foto: Getty Images

Actualmente, Irak está en la casilla 58 del ranking de la Fifa, mientras que Bolivia está en el puesto 72, lo que marca una diferencia que podría pesar en el terreno de juego.

Ahora, Emiratos Árabes Unidos, el más opcionado para reemplazar a Irak, también está por encima de Bolivia en la clasificación Fifa y ocupa el puesto 68, lo que permite predecir un duelo mucho más parejo en caso de que ambos equipos deban medirse para definir uno de los últimos clasificados al Mundial 2026.

Habrá que esperar para saber la decisión que tome la Fifa, si Bolivia le gana a Surinam y si es Emiratos Árabes Unidos el equipo que disputará el repechaje para la Copa del Mundo.