Voz oficial de Irán conmociona por anuncio final sobre ir al Mundial 2026: hay caos a 92 días

En televisión y ante el mundo, Ahmad Doyanmali, ministro de Deportes de Irán, dio a conocer al balompié que su país no piensa asistir a la próxima Copa del Mundo.

🇮🇷 Irán avisa de que no irá al Mundial debido al conflicto en Oriente Medio.



❌ Lo ha anunciado Ahmad Doyanmali, ministro de Deportes de Irán.



— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 11, 2026

“Desde que este gobierno corrupto asesinó a nuestro líder, no tenemos condiciones para participar”, fueron las palabras recogidas por el medio Iribnews y divulgadas de manera viral a través de redes sociales.

“Nos vimos obligados a librar dos guerras en ocho o nueve meses, y miles de nuestros compatriotas fueron asesinados”, lamentó la voz oficial del Gobierno iraní.

Dicha decisión de uno de los 48 participantes de la próxima cita orbital llena de dudas a la Fifa como organización, que está a solo 92 días del pitazo inicial en las tres sedes destinadas (Estados Unidos, México y Canadá).

¿Qué se viene para Irán?

Irán deberá plantear su postura de manera formal en las próximas horas ante la Fifa, a la cual le deberá informar de lo decidido.

Una vez haya hecho esto, también se verá obligada a pagar una sanción que ronda los 250.000 francos suizos, unos 1.159.250.000 pesos colombianos, además de devolver los fondos que la máxima institución del fútbol entrega a todas las selecciones clasificadas.

Selección de Irán en medio de las eliminatorias para el Mundial 2026 Foto: NurPhoto via Getty Images

Se espera en las próximas horas un pronunciamiento oficial de Fifa, debido a que esta es la noticia más importante que se presenta para el certamen orbital luego de la definición de los grupos a principios de diciembre pasado.

Además de eso, también habrá que determinar quién sería el reemplazante de Irán en el torneo, así como la manera en la que se determinará su acceso que podría ser a través de un partido o por algún concepto que tenga planteado Fifa.

En Estados Unidos son “bienvenidos”

El jefe de la FIFA, Gianni Infantino, aseguró este miércoles que el presidente estadounidense, Donald Trump, le prometió durante una conversación el martes por la noche que acogerá sin trabas a la selección iraní en el Mundial de fútbol 2026, que se celebrará en Norteamérica.

“Durante nuestra conversación, el presidente Trump ha reiterado que el equipo iraní es bienvenido, sin duda, para disputar el torneo en Estados Unidos”, coorganizador junto a México y Canadá, escribió el dirigente italosuizo en su cuenta de Instagram.

Infantino mencionó por primera vez “la situación en Irán”, sin precisar si la incertidumbre en torno a su participación en la máxima cita del fútbol, del 11 de junio al 19 de julio, se debía a los ataques estadounidenses e israelíes del 28 de febrero contra el país, que desataron una guerra en Oriente Medio.

Aviso de boicot fue oficial

El presidente de la Federación Iraní de Fútbol, Mehdi Taj, planteó la hipótesis de un boicot a la competición, aunque dijo que la última palabra la tendrían las “autoridades deportivas” del país.

“Estos acontecimientos no quedarán sin respuesta (...). Pero lo que es seguro en este momento es que, con este ataque y esta crueldad, no podemos contemplar con esperanza la Copa del Mundo”, dijo entonces en la televisión iraní. “¿Quién en su sano juicio enviaría a su selección nacional a un sitio como ese?”, añadió.

