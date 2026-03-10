El presidente de la Federación Iraní de Fútbol, Mehdi Taj, habló muy fuerte y volvió a poner en tela de juicio la participación de su selección nacional en el Mundial 2026, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá. El momento en el que dirigente decidió subir el tono fue en medio de los constantes ataques militares que recibe Irán y después del asilo concedido por Australia a cinco jugadoras de la selección femenina.

“El presidente estadounidense escribió dos tuits para pedir que se concediese asilo político a nuestras jugadoras, y que si no lo hacía Australia lo haría él. Él provocó 160 mártires al matar a nuestras chicas en Minab y ahora secuestra a nuestras chicas. ¿Cómo ser optimista en esas condiciones en relación al Mundial en Estados Unidos?“, declaró Mehdi Taj en la cadena de televisión estatal de Irán.

Con el ambiente tenso, Taj recordó un presunto bombardeo de Estados Unidos contra una escuela en Minab al comienzo de la guerra, del que Irán responsabiliza a Israel y a Donald Trump.

Mehdi Taj, presidente de la Federación Iraní de Fútbol. Foto: AFP

“Si el Mundial tiene lugar en esas condiciones, ¿quién en su sano juicio enviaría a su selección nacional a un lugar así?“, afirmó el presidente de la Federación Iraní.

Irán pone en duda su viaje a Estados Unidos

Irán debe disputar en Los Ángeles dos de sus tres partidos de la fase de grupos del Mundial 2026, frente a Bélgica y Nueva Zelanda. Luego viajará a Seattle, contra Egipto.

También vale resaltar que Australia concedió asilo político a cinco jugadoras de la selección femenina iraní que fueron calificadas de “traidoras” en su país después de negarse a cantar el himno nacional antes de un partido de la Copa de Asia, en un contexto de guerra en el Medio Oriente tras la avanzada militar de Israel y Estados Unidos.

Cinco futbolistas iraníes abandonaron el hotel donde concentraban en Australia. Foto: Getty Images

Esa decisión está motivada por el riesgo de que las jugadoras sean perseguidas a su regreso a Teherán, anunció el martes el ministro de Interior australiano, Tony Burke.

Las futbolistas permanecieron en silencio mientras sonaba el himno de Irán antes de su primer partido en la Copa de Asia, contra Corea del Sur, dos días después del inicio de la guerra. En sus siguientes dos partidos en el torneo sí entonaron el coro diplomático.

Esa actitud fue interpretada como un acto de rebelión y un presentador de la televisión estatal etiquetó a las jugadoras de “traidoras en tiempos de guerra”. Donald Trump hizo un llamado para que Australia asegure la seguridad de las mujeres.

En lo que tiene que ver con el Mundial Masculino de Mayores, Taj ya había puesto en duda la semana pasada la participación de Irán en el Mundial, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio.

¿Qué pasa si Irán no va al Mundial 2026?

Según el reglamento Fifa, existen varias posibilidades si Irán desiste y renuncia a jugar el Mundial 2026. Una de ellas es que al final quede el grupo tal como está conformado y los partidos de los iraníes se darían por perdidos 3-0 en el escritorio. Otra es que se elimine el cuarteto y solamente queden tres en esta zona de competencia (Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda).

Otra posibilidad es que Irán sea reemplazado por Irak en el cupo directo. Actualmente, los iraquíes están en el repechaje, pero su posición en el ranking FIFA los colocaría automáticamente en el grupo G. ¿Entonces qué pasaría con la repesca?

Con el presunto movimiento de Irak a la fase de grupos, su lugar en el repechaje sería para Emiratos Árabes Unidos, también basado en el ranking Fifa y las posiciones que jerárquicamente tienen los diferentes países. De esta manera, EAU esperaría rival entre Bolivia y Surinam, siempre y cuando Irán se retire y la Fifa considere esta posibilidad.