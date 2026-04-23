Veredicto oficial de la Fifa tras la petición de Donald Trump de cambiar a Irán por Italia en el Mundial 2026

Revuelo de talla internacional tras la petición del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien envió a un alto funcionario de su confianza para solicitarle a la Fifa que sustituya el cupo de la selección de Irán por el de Italia en el Mundial 2026.

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“Un alto enviado del presidente Donald Trump ha pedido a la Fifa que sustituya a Irán por Italia en el próximo Mundial, lo que da pie a una delicada diplomacia deportiva estadounidense que involucra a un aliado rechazado y a un enemigo declarado”, reveló Financial Times el 22 de abril pasado.

En la información presentada por la prensa estadounidense, se reveló que el enviado especial de Estados Unidos fue Paolo Zampolli, quien le propuso el intercambio de Irán por Italia en la venidera cita orbital. La Fifa, al recibir la petición en sus despachos, tomó una contundente decisión y, básicamente, diluyó el deseo de Trump.

Una de las razones de peso que expuso Estados Unidos para intentar convencer a la Fifa son los cuatro títulos de la selección de Italia a lo largo de la historia de los Mundiales, los cuales, según el medio referenciado y basándose en sus fuentes, le darían el derecho a ocupar la plaza. Eso no va a ser así.

El presidente Donald Trump en el Despacho Oval de la Casa Blanca. Foto: AP

“Según fuentes cercanas, el plan buscaba recomponer las relaciones entre Trump y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, tras el distanciamiento entre ambos a raíz de los ataques del presidente estadounidense contra el papa León XIV por la guerra con Irán”, añade el Financial Times.

Italia no va al Mundial 2026 e Irán se queda

El País de España anticipa la decisión de la Fifa frente al plan de Estados Unidos de sacar a Irán de la competencia y dejar a la histórica Italia. Donald Trump básicamente se centró en un tema político y coyuntural, pero dejó a un lado la competencia real en la cancha y los méritos que hicieron los iraníes para estar y los italianos para, otra vez, quedarse sin asistir a una Copa del Mundo.

Selección de Italia tras perder la chance de clasificar a la Copa del Mundo 2026. Tercera vez consecutiva que se queda fuera Foto: DPPI via AFP

La negativa se basa en dos factores: el primero es que esa petición del Gobierno estadounidense va contra el reglamento de la Fifa y los estatutos de clasificación para el Mundial 2026. Además, según agrega la prensa española, ataca el orgullo herido de una nación que hace un mes cerró por completo sus opciones de clasificar tras caer en la repesca en Europa.

Según El País, sus fuentes en la Fifa afirmaron que la sugerencia es inviable. El primer punto es que, en caso de que Irán no acudiera al Mundial 2026, la selección que ocuparía su lugar sería de su misma confederación, es decir, un equipo asiático. Según los estatutos, sería Emiratos Árabes Unidos, pero es algo que resulta improcedente.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA. Foto: FIFA via Getty Images

La respuesta se da en un contexto en el que Gianni Infantino, presidente de la Fifa, ha insistido y ha asegurado que la selección Irán jugará el Mundial 2026 y, además, no tendrá modificaciones en su calendario, pues todos sus partidos de la fase de grupos están programados en la costa oeste: dos en Los Ángeles y uno en Seattle.

Desde la diplomacia italiana también revelaron su sentir ante el golpe de confianza que Trump le quiere dar a Italia.

“Leo que el enviado de Trump quiere readmitir a Italia en el Mundial: me parece vergonzoso. A mí me daría vergüenza”, afirmó el ministro de Economía, Giancarlo Giorgetti, en palabras recogidas por El País.

La Selección Irán se ubica en el grupo G junto a Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda.