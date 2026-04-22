James Rodríguez, borrado en Minnesota United: nuevo baldado de agua fría, ahora contra Dallas

Minnesota United celebra, pero James Rodríguez no la pasa bien. Este miércoles, 22 de abril de 2026, The Loons vencieron a Dallas por 1-0 y de visita. Son tres puntos de oro para el equipo del colombiano.

Sin embargo, desde antes de que arrancara el partido, James Rodríguez era noticia nuevamente. No fue titular ni jugó por decisión del entrenador de Minnesota United, Cameron Knowles, quien la última vez que lo colocó en el onceno inicial fue en US Open Cup ante Sacramento Republic (14 de abril).

Una nueva decisión del técnico de Minnesota United, Cameron Knowles (izq.), sobre James Rodríguez (der.) hace ruido de cara al Mundial 2026. Foto: Getty Images

Anthony Markanich encajó el único tanto del encuentro al minuto 32′ del primer tiempo. Remató tras una destacada jugada individual e su compañero, Owen Gene, quien le dejó el balón a merced. Tras un rebote, Markanich la mandó a guardar.

Owen to Anthony. Call it MIN-maxxing. pic.twitter.com/nI41x3cEXJ — Minnesota United FC (@MNUFC) April 23, 2026

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James Rodríguez, sin lugar importante en Minnesota United

Aunque se trata del refuerzo estelar de la temporada para Minnesota United, James Rodríguez parece no ser determinante en el equipo estadounidense. Hay mucha expectativa en Colombia por lo que pueda pasar con el volante.

El tiempo corre y el Mundial 2026 asoma a la vuelta de la esquina. James Rodríguez es el capitán de la Selección Colombia, pero a día de hoy es tema de conversación si debe o no ser convocado en La Tricolor debido a su falta de ritmo.

Seguramente, Néstor Lorenzo y su cuerpo técnico de la Selección Colombia analiza a detalle lo que pasa con James. Ya recuperado de su deshidratación, pero sin minutos en cancha, es un completo misterio qué puede pasar con James.

Ruido en Selección Colombia: ¿Qué va a pasar con James Rodríguez de cara al Mundial 2026? Foto: Getty Images

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Datos que dejó el FC Dallas vs. Minnesota United

Marcador final : FC Dallas 0 - 1 Minnesota United

: FC Dallas 0 - 1 Minnesota United Fecha : 22 de abril de 2026 - MLS

: 22 de abril de 2026 - MLS Estadio : Toyota de Texas

: Toyota de Texas Alineaciones:

FC Dallas: Michael Collodi; Shaquell Moore, Osaze Urhoghide, Sebastien Ibeagha, Nolan Norris; Herman Johansson, Kaick, Christian Cappis, Joaquín Valiente; Petar Musa, Santiago Moreno. DT: Eric Quill.

Minnesota United: Drake Callender; Jefferson Díaz, Morris Duggan, Fernando Nicolás Romero, Anthony Markanich; Kyle Duncan, Owen Gene, Nectarios Triantis, Tomás Alejandro Chancalay; Kelvin Yeboah, Joaquín Pereyra. DT: Cameron Knowles