Netflix anuncia los estrenos para mayo: incluye fecha exacta del documental sobre James Rodríguez

Series

Lady, la vendedora de rosas (01/05/2026)

Una adolescente que vende rosas en las calles de Colombia cobra fama como actriz, pero cuando esa fama la abandona, se enfrenta a un escarpado descenso.

Gloria (01/05/2026)

En un pequeño pueblo volcado al boxeo, dos hermanos investigan un impactante asesinato mientras atraviesan un complejo reencuentro con su padre, un renombrado entrenador.

Leyendas (07/05/2026)

En los 90, las drogas inundan Gran Bretaña y un grupo de funcionarios públicos se infiltra en las bandas responsables para desmantelarlas. Inspirada en una historia real inédita.

Gracias, ¿el siguiente?: Temporada 3 (08/05/2026)

Mientras se recupera de una ruptura difícil, Leyla debe juntar coraje para desenmarañar sus emociones y decidir quién quiere ser, tanto en el amor como en la vida.

Almas gemelas (14/05/2026)

Lleno de culpa y dudas, Ryu huye de Japón a Berlín, donde el boxeador coreano Johan lo salva. Este encuentro fortuito marcará sus vidas durante años.

Futuro desierto (22/05/2026)

Tras perder a su esposa, un psicólogo crea robots humanoides para ayudar a las personas durante sus duelos. Hasta que un día ocurre un fallo técnico…

Asesinato para principiantes: Temporada 2 (27/05/2026)

Películas

Hercules (01/05/2026)

Cuando un rey lo contrata para derrotar a un despiadado caudillo, el mercenario Hércules debe luchar para recuperar su honor y su reputación como semidiós.

El yerno (01/05/2026)

José Sánchez se convierte en un temido operador político después de una mala racha…, pero esta vez ni su memorable bigote ni su lengua serán suficientes.​

Mi querida señorita (01/05/2026)

Tras descubrir que es intersexual, una mujer criada en una familia tradicional se embarca en un viaje de autodescubrimiento e identidad, y encuentra apoyo donde menos lo esperaba.

La novia del año (15/05/2026)

Cuando el sueño de formar su propia familia se derrumba, Lienkie idea un astuto plan para ganar el premio a la novia del año y desquitarse de su ex.

Las damas primero (22/05/2026)

Un papá k-pop (30/05/2026)

Documentales y especiales

Tetracampeones: Brasil volvió a creer (07/05/2026)

Este documental repasa el trayecto de Brasil en la Copa Mundial de 1994 a través de entrevistas y material inédito filmado por los mismos futbolistas.

Wanda Sykes: Legacy (19/05/2026)

Wanda Sykes regresa a su alma mater con su ocurrente perspectiva sobre todo: desde el estado del mundo hasta el choque cultural sobre las toallas.

James (21/05/2026)

James Rodríguez, el icónico número 10 de Colombia, comparte detalles inéditos sobre su ascenso a la fama, controversias y sueños para el fútbol de su país en esta serie documental.

James Rodríguez tendrá su propia serie en Netflix: así se narrará la vida del diez colombiano en el gigante del ‘streaming’

Rafa (29/05/2026)

En esta serie documental, Rafael Nadal, uno de los más grandes tenistas de la historia, reflexiona sobre su carrera, su legado y su última temporada en las canchas.

Niñez y familia

Intercambiados (01/05/2026)

Una pequeña criatura del bosque y un ave majestuosa intercambian cuerpos. Ahora, deben aliarse para sobrevivir a la aventura más salvaje de sus vidas

Dr. Seuss: ¡Horton!: Temporada 2 (04/05/2026)

¡La ayuda viene ya y no demorará! Ya sea buscando un tesoro o cruzando un enorme cañón, Horton y Samson siempre superan los desafíos y jamás se rinden.