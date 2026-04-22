Netflix anuncia los estrenos para mayo: incluye fecha exacta del documental sobre James Rodríguez

Series
Lady, la vendedora de rosas (01/05/2026)
Una adolescente que vende rosas en las calles de Colombia cobra fama como actriz, pero cuando esa fama la abandona, se enfrenta a un escarpado descenso.
Gloria (01/05/2026)
En un pequeño pueblo volcado al boxeo, dos hermanos investigan un impactante asesinato mientras atraviesan un complejo reencuentro con su padre, un renombrado entrenador.
Leyendas (07/05/2026)
En los 90, las drogas inundan Gran Bretaña y un grupo de funcionarios públicos se infiltra en las bandas responsables para desmantelarlas. Inspirada en una historia real inédita.
Gracias, ¿el siguiente?: Temporada 3 (08/05/2026)
Mientras se recupera de una ruptura difícil, Leyla debe juntar coraje para desenmarañar sus emociones y decidir quién quiere ser, tanto en el amor como en la vida.
Almas gemelas (14/05/2026)
Lleno de culpa y dudas, Ryu huye de Japón a Berlín, donde el boxeador coreano Johan lo salva. Este encuentro fortuito marcará sus vidas durante años.
Futuro desierto (22/05/2026)
Tras perder a su esposa, un psicólogo crea robots humanoides para ayudar a las personas durante sus duelos. Hasta que un día ocurre un fallo técnico…
Asesinato para principiantes: Temporada 2 (27/05/2026)
Películas
Hercules (01/05/2026)
Cuando un rey lo contrata para derrotar a un despiadado caudillo, el mercenario Hércules debe luchar para recuperar su honor y su reputación como semidiós.
El yerno (01/05/2026)
José Sánchez se convierte en un temido operador político después de una mala racha…, pero esta vez ni su memorable bigote ni su lengua serán suficientes.
Mi querida señorita (01/05/2026)
Tras descubrir que es intersexual, una mujer criada en una familia tradicional se embarca en un viaje de autodescubrimiento e identidad, y encuentra apoyo donde menos lo esperaba.
La novia del año (15/05/2026)
Cuando el sueño de formar su propia familia se derrumba, Lienkie idea un astuto plan para ganar el premio a la novia del año y desquitarse de su ex.
Las damas primero (22/05/2026)
Un papá k-pop (30/05/2026)
Documentales y especiales
Tetracampeones: Brasil volvió a creer (07/05/2026)
Este documental repasa el trayecto de Brasil en la Copa Mundial de 1994 a través de entrevistas y material inédito filmado por los mismos futbolistas.
Wanda Sykes: Legacy (19/05/2026)
Wanda Sykes regresa a su alma mater con su ocurrente perspectiva sobre todo: desde el estado del mundo hasta el choque cultural sobre las toallas.
James (21/05/2026)
James Rodríguez, el icónico número 10 de Colombia, comparte detalles inéditos sobre su ascenso a la fama, controversias y sueños para el fútbol de su país en esta serie documental.
Rafa (29/05/2026)
En esta serie documental, Rafael Nadal, uno de los más grandes tenistas de la historia, reflexiona sobre su carrera, su legado y su última temporada en las canchas.
Niñez y familia
Intercambiados (01/05/2026)
Una pequeña criatura del bosque y un ave majestuosa intercambian cuerpos. Ahora, deben aliarse para sobrevivir a la aventura más salvaje de sus vidas
Dr. Seuss: ¡Horton!: Temporada 2 (04/05/2026)
¡La ayuda viene ya y no demorará! Ya sea buscando un tesoro o cruzando un enorme cañón, Horton y Samson siempre superan los desafíos y jamás se rinden.