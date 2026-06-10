Es número 1 en 54 países y promete ser un ‘éxito rotundo’: la nueva miniserie de Netflix impacta y se ve en una tarde

Netflix volvió a sorprender a sus suscriptores con una producción que, en cuestión de días, logró posicionarse entre los contenidos más vistos de la plataforma.

La joya de HBO Max con 3 temporadas que ya lidera el ranking en 55 países; ideal para maratonear este fin de semana

Se trata de El Testigo, una miniserie británica basada en hechos reales que se ha ubicado en el primer lugar del ranking de visualizaciones en más de 50 países, consolidándose como uno de los fenómenos televisivos del momento. Sus imágenes, adelantos y escenas capturaron a los espectadores, dando de qué hablar en redes sociales.

La producción cuenta con apenas tres episodios, una característica que ha favorecido su rápido consumo entre los usuarios de la plataforma. Su formato breve, combinado con una historia impactante y cargada de tensión emocional, la convirtió en una de las opciones más comentadas por los seguidores del género dramático y criminal.

La trama está inspirada en un caso real que conmocionó al Reino Unido en la década de los noventa. La historia gira alrededor de un padre que debe proteger a su pequeño hijo después de que este se convierte en el único testigo de un brutal asesinato. Mientras la investigación policial avanza entre errores y controversias, ambos intentan reconstruir sus vidas en medio de la presión mediática y el dolor provocado por la tragedia.

“La pareja de la asesinada Rachel Nickell intenta proteger a su hijo de dos años, el único testigo del crimen, durante una investigación repleta de errores. Basada en hechos reales”, se lee en la sinopsis oficial.

Protagonizada por Jordan Bolger, Max Fincham y Neil Maskell, la miniserie ha recibido elogios por la intensidad de las actuaciones y por la manera en que aborda las consecuencias emocionales de un crimen que marcó a una familia durante años.

Más allá del misterio policial, El Testigo se centra en el impacto humano de la tragedia, explorando temas como el duelo, la memoria y la búsqueda de justicia. Esa combinación de drama realista y narrativa ágil explica por qué la producción se ha convertido en una de las apuestas más exitosas de Netflix en 2026 y en una de las series más recomendadas por quienes buscan una historia intensa para ver en una sola tarde.