‘Noticias Caracol’ despide a querido periodista tras 23 años de labor: “Adiós a un maestro”

Tras 23 años de servicio ininterrumpido en el canal, donde ocupó el cargo de subdirector durante gran parte de su trayectoria, el experimentado comunicador Alberto Medina cierra un ciclo brillante que deja una huella imborrable en las redacciones de todo el país.

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La emisión matutina se transformó en un sentido homenaje a la trayectoria de un hombre que ha dedicado 40 años de su vida al oficio de informar.

Juan Roberto Vargas, director del noticiero, fue el encargado de liderar esta despedida, asumiendo el rol de anfitrión para rendir honores a quien muchos dentro del canal consideran no solo un colega excepcional, sino un verdadero “mentor y amigo”.

Fue un espacio donde la rigurosidad habitual de las noticias cedió el paso a la nostalgia, las lágrimas y el reconocimiento genuino.

Uno de los momentos más conmovedores y reveladores de la jornada llegó a través de las anécdotas compartidas por Vargas, las cuales ilustraron la inmensa resiliencia y el sacrificio personal de Medina.

El director de Noticias Caracol recordó los tiempos en que ambos coincidieron trabajando en RCN, una época de dificultades económicas en la que Medina se paseaba por los puestos de sus compañeros vendiendo chocolates para obtener ingresos extra.

“Compre una trufa y haga una colita feliz”, le decía a sus colegas. La razón detrás de este emprendimiento informal era su motor de vida: su familia. Medina, quien había tenido mellizos y hoy es padre de cuatro hijos, buscaba sacar adelante a su hogar en medio de tiempos difíciles.

El propio Alberto Medina complementó la anécdota recordando que, en aquellos años de lucha, a veces llevaba a sus hijos pequeños a la sala de redacción. Los dejaba corretear libremente por las mesas de trabajo mientras él aprovechaba para ofrecer sus productos a los demás periodistas.

Esta historia no solo humanizó al riguroso subdirector que los colombianos veían detrás de las cámaras, sino que demostró su inquebrantable compromiso como padre de familia.

El tributo alcanzó su punto más alto cuando se emitieron los mensajes sorpresa de sus cuatro hijos. Hoy, todos convertidos en profesionales exitosos con sus vidas encaminadas, le agradecieron públicamente, destacándolo como un pilar incondicional y el principal apoyo de sus carreras.

Para sellar su mensaje, los jóvenes citaron la histórica y célebre frase del cronista polaco Ryszard Kapuściński: “Para ser un buen periodista hay que ser una buena persona”. Un lema que, según su familia y sus colegas, Alberto Medina encarna a la perfección.

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Las palabras de sus hijos desbordaron las emociones del periodista, quien no pudo contener las lágrimas al aire. Sus hermanos, también presentes a través de mensajes de video, le dieron un giro optimista a la despedida: celebraron que ahora, alejado del estrés diario y la inmediatez de un noticiero nacional, tendrá mucho más tiempo libre para dedicarse a una de sus grandes pasiones, la escritura.

Alberto Medina López presenta su libro "La realidad de la ficción" Foto: Fotomontaje SEMANA/Carlos Barragán, Penguim Random House

A lo largo de sus cuatro décadas en el periodismo, Alberto Medina no solo dirigió equipos y cubrió las coyunturas históricas más importantes de Colombia, sino que también aportó a la cultura con la publicación de libros y la producción de destacados documentales.

Su retiro de Noticias Caracol marca el fin de una era en la televisión colombiana, pero deja un legado de ética profesional, resiliencia y calor humano que seguirá inspirando a las nuevas generaciones de reporteros.