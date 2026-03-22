Juan Roberto Vargas, director de ‘Noticias Caracol’, habla de las denuncias de acoso: “Estamos del lado de las víctimas, estamos del lado de sus familias”

El director de Noticias Caracol, Juan Roberto Vargas, se pronunció este domingo, 22 de marzo, sobre las denuncias de acoso sexual contra dos presentadores y periodistas vinculados, y aseguró: “Estamos del lado de las víctimas y del lado de sus familias”.

Caracol Televisión informó que activó un protocolo tras recibir denuncias contra dos periodistas y presentadores por presunto acoso sexual

“Ante unas denuncias recibidas en contra de dos periodistas y presentadores por presunto acoso sexual, Caracol Televisión informa que ha activado de manera inmediata los protocolos internos y los procedimientos establecidos por la ley para la atención e investigación de este tipo de situaciones”, señaló la compañía el pasado viernes a través de un comunicado.

Frente a los hechos, este domingo Juan Roberto Vargas se refirió al tema como director del noticiero y en nombre de los directivos de la compañía y del presidente de la empresa, Gonzalo Córdoba, así como de todo el equipo.

“Me estoy refiriendo al muy doloroso episodio que Caracol Televisión decidió poner ante la opinión pública a través de un comunicado, sobre denuncias de acoso sexual contra dos presentadores y periodistas, denuncias presentadas por personas, mujeres que trabajan en esta compañía. Para Caracol es un hecho doloroso, para mí como director es un hecho triste, pero también es un hecho donde se tiene que demostrar la determinación, la decencia y el rigor”, dijo.

El director de Noticias Caracol reiteró lo que se dijo en el comunicado de prensa del pasado viernes, explicando que desde la compañía “se tomaron las medidas de rigor que implican unos protocolos laborales y legales muy estrictos, muy rigurosos en los que aquí no hay duda de que Noticias Caracol, Caracol Televisión y todas las compañías que hacen parte de esta empresa tomará las decisiones que haya que tomar”.

Y agregó: “Lo más importante es que estamos del lado de las víctimas. Estamos del lado de sus familias y por eso mismo Caracol Televisión decidió hacer público eso. A nosotros aquí en Caracol, las directivas y nosotros lo tenemos como impronta, nos han enseñado que lo más importante es la transparencia, el rigor y la dignidad”.

Juan Roberto Vargas explicó que “todos aquí al unísono, directivos y demás empleados, vamos a tomar este caso para cortarlo de raíz, para tomar decisiones con todo el rigor y con toda la severidad, pero también observando las plenas garantías de todos, especialmente de las víctimas”.

“Aquí no somos jueces, pero tampoco somos espectadores y por eso hemos hecho lo que hemos hecho aquí en esta compañía, de poner esta denuncia, un tema que como ustedes lo han visto es tendencia en todas las redes digitales, porque hay gente que hoy está contando, está poniendo el dedo sobre la llaga y está diciendo, ‘Hay que afrontar este tema’, aquí no vamos a hacer cosas indebidas”, narró en los micrófonos de Blu Radio.

Aseguró que desde la compañía se van a tomar “las decisiones correctas”, por lo cual “hemos querido arrancar este espacio diciendo esto con esta contundencia y con esta firmeza. Creo que es la misma firmeza y la misma contundencia que a todos nos han enseñado en nuestra casa. Que los temas por dolorosos que sea hay que asumirlos, hay que afrontarlos y hay que buscarles salida y solución y hay que tomar medidas”.

Finalmente, sentenció: “Eso es lo que, repito, a todos nos han enseñado en nuestras casas, nuestros papás. En el caso personal, mi madre, mis tías, mi abuela, mi esposa, mis hijos. Y así lo vamos a hacer aquí en Caracol Televisión”.