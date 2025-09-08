Cuerpo de Fredy Calvache será repatriado a Colombia; Diego Guauque compartió los detalles

En la noche del pasado 30 de agosto, el presidente Gustavo Petro confirmó en su cuenta oficial de X, el fallecimiento de Fredy Calvache, reconocido periodista que brilló en distintos medios de comunicación del país, gracias a su entrega y profesionalismo.

El comunicador, quien fue diagnosticado con cáncer de estómago, perdió la vida en un hospital de Suiza a la espera de poder regresar al país, pues quería pasar sus últimos momentos con su familia. No obstante, debido a su complicado estado de salud, los médicos no autorizaron su salida.

Excorresponsal de Noticias Caracol murió víctima del cáncer, | Foto: Diseño Jesús Chacín/El País, con foto de: (X/@Jorge_BastidasR)

Después de una semana de la noticia, Diego Guauque, su amigo y colega, se pronunció a través de su cuenta de Instagram y detalló lo que está por venir para el cuerpo del periodista y su familia que lo espera.

“La repatriación del cadáver de Fredy Calvache es o será un hecho, el próximo miércoles, es decir, pasado mañana, su cadáver llegará a Popayán, aproximadamente a las 5 de la tarde. Su familia ha preparado una caravana de acompañamiento para esta última voluntad de Fredy, la cual expresó minutos antes de fallecer”, afirmó.

En el clip reveló que esto fue posible gracias a dos entidades que, desde un primer momento, se mostraron dispuestas a colaborar en todo lo que fuera necesario.

La primera, una aerolínea que se comunicó con Diego el mismo día del fallecimiento de Fredy, quienes le dijeron que correrían con todos los gastos relacionados con el transporte, recorriendo la ruta de Zúrich - París; París - Bogotá y Bogotá - Popayán.

Por otro lado, la Embajada de Colombia en Suiza, pues según las palabras del periodista, el embajador Francisco Echeverry estuvo pendiente de acompañar a Fredy en sus últimos días de vida y permitió que la entidad cubriera los gastos funerarios: es decir, la preparación del cuerpo, la compra el ataúd y la disposición del espacio en el que sus familiares y amigos llegarán para despedirlo.

“Las exequias serán este jueves 11 de septiembre en Popayán, en el campo santo Jardines de Paz”, compartió el periodista del Canal Caracol.

Finalmente, cientos de personas que estaban atentas al caso, le agradecieron a Diego por la gestión y compartieron mensajes de fortaleza para la familia del fallecido periodista.