Gente

Diego Guauque fue encañonado en restaurante de Bogotá; lo intimidaron en plena reunión

El periodista relató su testimonio por medio de un reciente video compartido en Instagram.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

27 de febrero de 2026, 9:26 p. m.
Diego Guauque hablód e preoucpante situación de imseguridad que vivió en Bogotá.
Diego Guauque hablód e preoucpante situación de imseguridad que vivió en Bogotá. Foto: YouTube: Bravíssimo 16 de septiembre | Bravíssimo

El periodista Diego Guauque, reconocido principalmente por su labor en Séptimo Día, programa de investigación del Canal Caracol, vivió un angustiante episodio de inseguridad en Bogotá que rápidamente generó preocupación entre sus seguidores.

El comunicador denunció a través de su cuenta oficial de Instagram que fue encañonado durante un asalto ocurrido a plena luz del día en un restaurante ubicado en el exclusivo sector del Parque de Usaquén, al norte de la capital.

Según su testimonio, los hechos se registraron hacia las tres de la tarde, cuando se encontraba en una reunión de trabajo con dos abogados. Lo que parecía un almuerzo tranquilo se transformó en un momento angustiante para él y cada una de las personas que lo acompañaban.

Diego Guauque lamentó muerte de una persona cercana.
Diego Guauque dio detalles de la angustiante situación que vivió. Foto: Instagram @diego_reportero

“Hoy fui encañonado y asaltado a plena luz del día en un restaurante de comida española en una de las zonas más exclusivas de Bogotá”, relató, por medio de su más reciente video.

Gente

El ‘Artista Revelación’ del 2026 llega a Colombia: Todo sobre el show de ROA en el Royal Center

Gente

Los 3 signos del horóscopo chino que recibirán buenas noticias el fin de semana del 28 de febrero y 1 de marzo

Gente

Horóscopo y números mágicos de Walter Mercado para el 28 de febrero; advertencias para cada signo

Gente

Esposa de Juanda Caribe opinó sobre Mariana Zapata y lanzó fuerte dardo en vivo: “No andaría brincando”

Gente

Margarita Rosa de Francisco habló sobre otra medida que tomaría si fuera candidata presidencial: “Quitará votos”

Gente

“El amor no se mendiga”: Chris Carpentier se sincera sobre su separación y revela las razones de su nueva vida en Colombia

Gente

Nicolás Arrieta reveló hace cuánto tiempo no consume drogas y si tuvo abstinencia en ‘La casa de los famosos’

Gente

Diego Guauque subió inesperado video y se pronunció tras crudos rumores sobre su vida: “No estoy muerto”

Gente

Cuerpo de Fredy Calvache será repatriado a Colombia; Diego Guauque compartió los detalles

Finanzas

Diego Guauque expuso la última voluntad de Fredy Calvache; se mantuvo firme hasta su último día con vida

Guauque explicó que el asaltante ingresó armado y actuó con total seguridad, como si supiera exactamente a quién buscaba. De acuerdo con su versión, el delincuente portaba una pistola grande, plateada, brillante y se dirigió directamente a su mesa.

“Éramos los únicos comensales. Este señor caminó directo hacia nuestra mesa, no dudó, no improvisó, sabía a quién iba a buscar y nos encañonó”, señaló.

Diego Guauque subió inesperado video y se pronunció tras crudos rumores sobre su vida: “No estoy muerto”

Aunque el objetivo del robo no fue el periodista, sino uno de los abogados que lo acompañaba, Guauque se mostró preocupado por lo que pudo haber ocurrido, pues un hombre armado exigió con violencia un reloj de alto valor que llevaba la víctima.

“El tipo no pidió celulares, no pidió dinero, entró solo por ese reloj”, explicó Diego.

Tras quitarle la joya, el asaltante abandonó el lugar con calma y huyó en motocicleta junto a un cómplice, quien lo estaría esperando por fuera del recinto durante los segundos en los que se llevó a cabo el hurto.

El periodista subrayó que el hecho ocurrió en una zona considerada segura, lo que generó debate sobre la creciente percepción de inseguridad en la ciudad: “Todo ocurrió en menos de un minuto, en pleno Usaquén, una de las zonas supuestamente más seguras de Bogotá”, manifestó.

La denuncia del comunicador provocó numerosas reacciones de solidaridad por parte de colegas, figuras públicas y seguidores, quienes lamentaron lo sucedido y pidieron acciones concretas para garantizar la seguridad en la capital.

⁠Esposa de Diego Guauque reveló la verdad de la salud del periodista por supuesta recaída y no se guardó nada

“Hoy yo no estoy contando una historia ajena, hoy fui testigo directo de cómo la inseguridad se tomó esta ciudad. ¿Qué es lo que está pasando con la seguridad en Bogotá? ¿Por qué la delincuencia anda a sus anchas? ¿Hasta cuándo los ciudadanos tendremos que vivir con miedo? ¿En los taxis? ¿En las calles? ¿En los restaurantes? ¿Por Dios?“, dijo en su perfil.

Más de Gente

De los Premios Lo Nuestro a Bogotá: ROA confirma fecha de su esperado concierto.

El ‘Artista Revelación’ del 2026 llega a Colombia: Todo sobre el show de ROA en el Royal Center

Horóscopo

Los 3 signos del horóscopo chino que recibirán buenas noticias el fin de semana del 28 de febrero y 1 de marzo

Estas son las combinaciones con las que cada uno de los 12 signos del zodiaco podría ganar juegos de azar.

Horóscopo y números mágicos de Walter Mercado para el 28 de febrero; advertencias para cada signo

Sheila Gándara - Juanda Caribe y Mariana Zapata

Esposa de Juanda Caribe opinó sobre Mariana Zapata y lanzó fuerte dardo en vivo: “No andaría brincando”

Margarita Rosa de Francisco, famosa actriz y escritora.

Margarita Rosa de Francisco habló sobre otra medida que tomaría si fuera candidata presidencial: “Quitará votos”

Christopher Carpentier aclara los motivos reales de su permanencia en Colombia

“El amor no se mendiga”: Chris Carpentier se sincera sobre su separación y revela las razones de su nueva vida en Colombia

Nicolás Arrieta, exparticipante de 'La casa de los famosos Colombia'

Nicolás Arrieta reveló hace cuánto tiempo no consume drogas y si tuvo abstinencia en ‘La casa de los famosos’

Tras dos años de duelo, Raúl Ocampo comparte las primeras imágenes de su nueva relación sentimental

Raúl Ocampo confirma su nueva relación tras casi tres años del fallecimiento de Alejandra Villafañe: ¿Quién es su nueva pareja?

Bad Bunny y Gabriela Berlingeri: las imágenes que reavivan los rumores de un nuevo capítulo en su relación.

¿Reconciliación confirmada? Bad Bunny y Gabriela Berlingeri son captados juntos en Australia y Argentina

Noticias Destacadas