Diego Guauque fue encañonado en restaurante de Bogotá; lo intimidaron en plena reunión

El periodista Diego Guauque, reconocido principalmente por su labor en Séptimo Día, programa de investigación del Canal Caracol, vivió un angustiante episodio de inseguridad en Bogotá que rápidamente generó preocupación entre sus seguidores.

El comunicador denunció a través de su cuenta oficial de Instagram que fue encañonado durante un asalto ocurrido a plena luz del día en un restaurante ubicado en el exclusivo sector del Parque de Usaquén, al norte de la capital.

Según su testimonio, los hechos se registraron hacia las tres de la tarde, cuando se encontraba en una reunión de trabajo con dos abogados. Lo que parecía un almuerzo tranquilo se transformó en un momento angustiante para él y cada una de las personas que lo acompañaban.

“Hoy fui encañonado y asaltado a plena luz del día en un restaurante de comida española en una de las zonas más exclusivas de Bogotá”, relató, por medio de su más reciente video.

Guauque explicó que el asaltante ingresó armado y actuó con total seguridad, como si supiera exactamente a quién buscaba. De acuerdo con su versión, el delincuente portaba una pistola grande, plateada, brillante y se dirigió directamente a su mesa.

“Éramos los únicos comensales. Este señor caminó directo hacia nuestra mesa, no dudó, no improvisó, sabía a quién iba a buscar y nos encañonó”, señaló.

Aunque el objetivo del robo no fue el periodista, sino uno de los abogados que lo acompañaba, Guauque se mostró preocupado por lo que pudo haber ocurrido, pues un hombre armado exigió con violencia un reloj de alto valor que llevaba la víctima.

“El tipo no pidió celulares, no pidió dinero, entró solo por ese reloj”, explicó Diego.

Tras quitarle la joya, el asaltante abandonó el lugar con calma y huyó en motocicleta junto a un cómplice, quien lo estaría esperando por fuera del recinto durante los segundos en los que se llevó a cabo el hurto.

El periodista subrayó que el hecho ocurrió en una zona considerada segura, lo que generó debate sobre la creciente percepción de inseguridad en la ciudad: “Todo ocurrió en menos de un minuto, en pleno Usaquén, una de las zonas supuestamente más seguras de Bogotá”, manifestó.

La denuncia del comunicador provocó numerosas reacciones de solidaridad por parte de colegas, figuras públicas y seguidores, quienes lamentaron lo sucedido y pidieron acciones concretas para garantizar la seguridad en la capital.

“Hoy yo no estoy contando una historia ajena, hoy fui testigo directo de cómo la inseguridad se tomó esta ciudad. ¿Qué es lo que está pasando con la seguridad en Bogotá? ¿Por qué la delincuencia anda a sus anchas? ¿Hasta cuándo los ciudadanos tendremos que vivir con miedo? ¿En los taxis? ¿En las calles? ¿En los restaurantes? ¿Por Dios?“, dijo en su perfil.