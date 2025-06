⁠Esposa de Diego Guauque reveló la verdad de la salud del periodista por supuesta recaída y no se guardó nada

A través de un video en ese momento, Diego explicó con sinceridad lo que estaba viviendo: “Estaba con el oncólogo cuando me dieron el diagnóstico completo. Yo siempre dije que era importante conocer el nombre y apellido del sarcoma. El mío se llama leiomiosarcoma. Saberlo con certeza ayuda a definir el tratamiento adecuado”.

La publicación que Diego desmintió fue una en la que se podían ver imágenes de él, internado nuevamente en una clínica, acompañado del siguiente mensaje : “Diego no aguanta más, de nuevo en el hospital”.

Esposa de Diego Guaque se pronunció por supuesta recaída en la salud de su esposo

Diego Guauque desmintió su recaída de salud

Ante esta falsa información, el periodista y presentador se mostró bastante indignado y algo molesto en su cuenta oficial, ya que este tema para él no es un juego, pues fue un momento muy duro en su vida, del cual logró salir con una inmensa valentía.

Sin embargo, con las mejores intenciones de dejar todo claro, el periodista de Séptimo día se tomó su Instagram para aclarar lo que se estaba diciendo y recalcar que él está mejor que nunca: “Con razón me estaban llamando tanto, preocupados por mi salud. Esto es carreta, fake news, no crean nada de eso. No estoy en ningún hospital”, dijo.