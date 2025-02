Diego Guauque reveló cómo llegó el cáncer a su vida: así enfrentó las quimioterapias

El reconocido periodista colombiano Diego Guauque es una de las figuras emblemáticas de los programas de investigación a nivel nacional, pues desde hace varios años saltó a la fama tras resolver importantes casos en producciones como Séptimo Día del Canal Caracol.

Hace algunos años, el hombre se vio en la obligación de ausentarse en su trabajo, pues fue diagnosticado con un fuerte cáncer que cambió su vida de manera inesperada.

En medio de una reciente entrevista con Los Impresentables de Los 40, Diego Guauque reveló detalle del momento en el que fue diagnosticado con esta fuerte enfermedad.

“Esa vaina fue muy sorpresiva, hermano, yo llegué el 1 de enero del 2023, estaba en un viaje en Argentina, lo más de chévere con mi familia y la primera noche que pernocto en Bogotá, ya de regreso, pues empiezo con un dolor en la espalda baja, y la verdad, yo pensé que era un problema estomacal porque en Argentina comí mucha carne y pensé que era eso”.

Diego Guauque Podcast SIN FILTRO con Diego Bonilla 28/08/2024 / SEMANA Foto: Natalia Betancourt-SEMANA | Foto: NATALIA BETANCOURT

No obstante, al recibir los análisis necesarios, se dieron cuenta de que el problema era demasiado grave y necesitaría una pronta intervención.

“Todo terminó siendo un sarcoma. Poco a poco va avanzando uno y le empiezan a decir que una masita y uno al principio no piensa que sea un cáncer, me dicen que es un tumor difícil y lo más difícil es que está ahí amarrado a cuatro órganos (...) El día 13 de enero fue cuando nos dijeron que yo tenía cáncer y me ofrecen un cirugía con la posibilidad para sacarme y extirparme el tumor, pero me abren a los 10 días y no lo pueden sacar porque se hubieran llevado un pedazo del riñón y de otros órganos”.

Esto obligó a los profesionales a recetarle un fármaco muy fuerte, el cual combatiría al tumor presente en su cuerpo: “Me dieron un medicamento rojo que ese es el que me manda a la lona, me quita el pelo, y me trae una cantidad de dolores duros, pero siempre estaba esperanzado en que si me dolía tanto era porque estaban revolcando y eliminando ese tumor”.

Diego Guauque reveló de qué murió el periodista de Blu Radio, Kenneth Torres | Foto: Instagram de Diego Guauque

Durante este largo proceso, pensó en sus padres, su esposa y su pequeña hija, pues no quería hacerle daño a ninguno de los miembros de su familia, por lo que aceptó todas las recomendaciones de los doctores y siguió cada uno de los pasos y tratamientos que se le presentaron, con el fin de encontrar una pronto solución y darle fin a la angustia que les generaba la situación.

“Un día estaba hablando con mis oncólogos y ellos me dijeron que estaban muy sorprendidos de la evolución que tuve y todos hablaban por medio de un chat y decían ‘ese man no sale’, porque ese sarcoma es muy poco explorado, es decir, no hay la literatura necesaria”.

Reveló que varios de los procedimientos a los que se tuvo que enfrentar, no se habían realizado antes. Sin embargo, el esfuerzo de los profesionales permitió que este redujera su tamaño. Además, el reconocido periodista comentó que un día recibió la llamada repentina de sus doctores, en la que le iban a revelar el resultado de las quimioterapias.

“El doctor nos dijo que el tumor se había reducido en un 32%, y yo pensé era un poco, pero el doctor le había dicho a Aleja que si se lograba reducir en un 10% era bendito, lo me llevó a una nueva cirugía de 12 horas en la que entré con fe”.