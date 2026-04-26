Se conoce qué habría hecho la suegra de la exreina Carolina Flores tras su asesinato en México: no quedó en video

El homicidio de Carolina Flores Gómez, una joven de 27 años que obtuvo el título de Miss Teen Universe Baja California en 2017, ha causado gran impacto en México y ha dejado muchas dudas sobre cómo sucedieron los hechos.

Particular video que publicó la exreina Carolina Flores antes de ser asesinada en México: “¿A esto le tenía tanto miedo?”

La exreina de belleza fue encontrada muerta en su apartamento, situado en la colonia Polanco de la Ciudad de México. El caso sigue siendo investigado por las autoridades judiciales.

Según grabaciones de cámaras de seguridad difundidas por medios locales, el día del suceso la víctima caminaba desde la sala hacia su habitación, usando una bata blanca. Detrás de ella iba su suegra, con las manos dentro de los bolsillos. Instantes después, se oyeron varias detonaciones.

Tras varios días desde que ocurrió la tragedia, nuevas versiones salieron a la luz, plasmando lo que sucedió en aquel apartamento de Polanco, donde perdió la vida Carolina Flores.

De acuerdo con lo revelado por el periodista Carlos Jiménez, a través de su cuenta oficial de X, se habría conocido qué fue lo que sucedió después del ataque a la exreina mexicana. Las imágenes del video solo muestran una parte de la situación, sin explicar cómo se desarrolló.

Carolina Flores, exreina asesinada en México Foto: @Carolinaff444

Según lo recopilado y citando a la Fiscalía de Ciudad de México, el periodista indica que la suegra de Flores presuntamente detonó el arma en su contra, luego se dirigió a la cocina, la dejó allí, recogió sus maletas y tomó un taxi.

En la publicación se afirma que su hijo, Alejandro Sánchez, no hizo nada para que no se fuera del lugar y permitió que huyera de la escena del crimen.

“La Fiscalia CDMX descubrió que después de matar a Carolina, su suegra dejó su pistola en la cocina, tomó sus maletas, pidió un taxi y se fue. Su hijo no hizo nada para detenerla”, escribió el comunicador en el post.

Por el momento, las investigaciones continúan, afirmándose que la mujer hace parte de los sospechosos, precisamente porque su hijo le contó a la mamá de Carolina Flores que fue su progenitora quien causó la tragedia.

Habrá que esperar a conocer comunicados oficiales de las autoridades, mientras se determinan los detalles de aquel día.