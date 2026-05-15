Se conocen declaraciones de la suegra de la exreina Carolina Flores tras el crimen en México: “Un accidente”

La captura de Érika María Herrera en Venezuela volvió a ubicar el caso de Carolina Flores en el centro de la conversación pública, despertando aún más interés entre medios y usuarios en redes sociales atentos a cada avance de la investigación.

Drástico giro en caso de la exreina Carolina Flores; destapan detalle clave sobre la suegra tras el crimen

Recientemente, de acuerdo con lo registrado por El País, Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) de la capital de Venezuela, habló sobre el caso y relató cuáles fueron las palabras que dio la mujer tras ser detenida.

El medio apuntó que, a través de una transmisión en Facebook de la Policía de Investigación de México, se contó que Herrera afirmó que todo “fue un accidente”, precisamente cuando llevaba el arma que le quedó de su esposo, quien ya había muerto.

“En las breves conversaciones que tuvimos en el momento en que la ubicamos, en el apartamento, ella hablaba de que eso había sido un accidente, que lo que pasó allí (apartamento de Polanco) fue un accidente, que ocurrió con un juguetico que le dejó su difunto esposo”, aseguró Douglas Rico.

“Al preguntarle sobre dónde se encuentra esa arma de fuego, porque ella no pudo viajar con ella, dice que no se acuerda. La señora tiene una actitud muy fuerte para su edad, 63 años, sabiendo que había cometido un hecho tan horrendo”, agregó.

Orden de aprehensión contra la suegra de Carolina Flores. Foto: x

Por el momento, continúan las indagaciones, pero el caso sigue despertando reacciones en los curiosos, quienes no pueden creer lo ocurrido dentro del inmueble.

Según versiones entregadas por familiares y allegados de la exreina, el posible móvil del crimen estaría relacionado con una millonaria herencia que la joven recibió en 2024 tras la muerte de su padre, ocurrida dos años antes. Personas cercanas aseguraron que, desde entonces, comenzaron a intensificarse las tensiones y conflictos dentro del entorno familiar.

Sin embargo, el caso tomó un nuevo giro luego de las declaraciones entregadas por Javier Flores, tío de la víctima, durante una entrevista en MafianTV. El familiar cuestionó públicamente la actitud de Alejandro Sánchez, esposo de Carolina, durante el ataque ocurrido en el apartamento de Polanco.

De acuerdo con lo expresado por Flores, la reacción del hombre no habría sido la esperada ante una tragedia de tal magnitud, especialmente tratándose de la mujer con la que compartía su vida. Sus palabras generaron debate en redes sociales y aumentaron las dudas de quienes siguen de cerca el caso.